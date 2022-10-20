Монголия приглашает турок оживить туристический сектор

CentralAsia (MNG) - Министр окружающей среды и туризма Монголии сказал, что его страна имеет общий исторический фон с Турцией, добавив: «Мы приглашаем турок на земли их предков».

Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий рассказал агентству Anadolu (AA) об отношениях между двумя странами в турецкой столице Анкаре, куда он приехал на Бизнес-форум Турция-Монголия.

Сказав, что его визит важен для укрепления двусторонних связей, Бат-Эрдэнэ подчеркнул, что они хотят увеличить количество рейсов между двумя странами.

Он добавил, что его страна будет работать над открытием прямых рейсов из Турции в регион, где находятся монументальные орхонские надписи – древнейшие из известных тюркских письмен, датируемые восьмым веком.

Министр отметил, что в 2021 году Монголию посетило около 2600 человек из Турции, указав на то, что две страны имеют общее историческое прошлое, как показали археологические раскопки.

«Почти все в Турции хотят посетить Монголию», — сказал Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий, добавив, что власти часто проводят встречи, чтобы стимулировать туристические поездки между двумя странами.

Мөнхбат Жамьян, заместитель председателя монголо-турецкой межпарламентской группы дружбы, также сказал: «Исторически нашим отношениям уже тысячи лет, а не несколько лет. Мы друзья, наша история общая, межпарламентские отношения насчитывают 30 лет».

Дипломатические отношения между двумя странами были установлены в 1969 году и приобрели новый импульс с открытием взаимных посольств в Анкаре, Турции и Улан-Баторе, Монголия, в 1996-1997 годах. На сегодняшний день подписано более 100 двусторонних соглашений, направленных на укрепление договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества.

В 2011 году Монголия удостоила Турцию статуса «третьего соседа» наряду с США, ЕС, Японией, Южной Кореей и Индией.

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