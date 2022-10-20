В Монголии построят маневровую станцию в рамках проекта газопровода

CentralAsia (MNG) - В рамках проекта строительства газопровода, соединяющего Россию и Китай через территорию Монголии, в Монголии будут внесены основные процедурные коррективы в энергетике.

Кроме того, планировалось построить большую силовую АЗС, способную в короткие сроки выдавать запас мощности и маневрировать. В государственном ООО «Эрдэнэс Монгол» сообщают, что новая станция оптимизирует структуру источников энергии, уменьшит импорт энергии и откроет возможность сделать использование природного газа в Монголии регулярным. Ожидается, что реализация данного проекта позволит создать 13 тысяч рабочих мест и увеличить доходы бюджета, а также создать ресурсы для финансирования среднесрочных и долгосрочных программ развития.

Газопровод протяженностью 962 км пройдет через 6 аймаков и 23 сомона Монголии, соединив Россию и Китай. Компания рассчитывает построить газопровод на глубине 1,5-1,8 метра под землей, и для этого потребуется построить пять компрессорных станций вдоль трассы. По словам начальника отдела комплексной стратегии управления ООО «Эрдэнэс Монгол» Б.Цэвэгжав, общий объем инвестиций в проект оценивается в 8 млрд долларов США.

ООО «Эрдэнэс Монгол» в сотрудничестве с компанией с ограниченной ответственностью детализировал маршрут газопровода.

Однако стоит отметить, что китайская сторона пока официально не одобрила этот газопровод.

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