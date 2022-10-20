экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Монголии построят маневровую станцию в рамках проекта газопровода

CentralAsia (MNG) -  В рамках проекта строительства газопровода, соединяющего Россию и Китай через территорию Монголии, в Монголии будут внесены основные процедурные коррективы в энергетике.

Кроме того, планировалось построить большую силовую АЗС, способную в короткие сроки выдавать запас мощности и маневрировать. В государственном ООО «Эрдэнэс Монгол» сообщают, что новая станция оптимизирует структуру источников энергии, уменьшит импорт энергии и откроет возможность сделать использование природного газа в Монголии регулярным. Ожидается, что реализация данного проекта позволит создать 13 тысяч рабочих мест и увеличить доходы бюджета, а также создать ресурсы для финансирования среднесрочных и долгосрочных программ развития.

Газопровод протяженностью 962 км пройдет через 6 аймаков и 23 сомона Монголии, соединив Россию и Китай. Компания рассчитывает построить газопровод на глубине 1,5-1,8 метра под землей, и для этого потребуется построить пять компрессорных станций вдоль трассы. По словам начальника отдела комплексной стратегии управления ООО «Эрдэнэс Монгол» Б.Цэвэгжав, общий объем инвестиций в проект оценивается в 8 млрд долларов США.

ООО «Эрдэнэс Монгол» в сотрудничестве с компанией с ограниченной ответственностью детализировал маршрут газопровода.

Однако стоит отметить, что китайская сторона пока официально не одобрила этот газопровод.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • ВОЗ: Полмиллиарда человек заболеют до 2030 года из-за малоподвижного образа жизни
  • Французы вышли на забастовку, требуя повысить минимальную зарплату до 2000 евро
  • Все виды ухода и услуг при раке шейки матки должны покрываться за счет медицинского страхования


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com