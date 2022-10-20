Правительство планирует сэкономить 1 трлн тугриков ($ 297 млн) в 2023 году благодаря Закону о жесткой экономии

CentralAsia (MNG) - Секретариат Великого Государственного Хурала Монголии вчера организовал публичное обсуждение «Бюджета-2023» в Доме государства.

Дискуссия, проводимая впервые, объединила членов кабинета министров и парламента, а также более 700 онлайн и очных участников, включая послов, экономистов и исследователей.

В начале обсуждения было подчеркнуто, что мнения граждан по проекту бюджета собирались с 7 по 17 октября через систему «E Parliament» и «D Parliament».

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай подробно представил политику и концепции, принятые правительством при разработке бюджета на 2023 год, особенности бюджетного года на 2022 год, внешние и внутренние факторы, с которыми сталкивается общество и экономика, и меры, которые необходимо предпринять, чтобы избежать экономического кризиса в будущем.

Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай

Бюджет-2022 в основном направлен на восстановление экономики для преодоления пандемического кризиса, подчеркнул премьер-министр.

В этом году созданы условия для проведения бюджетных реформ, о которых говорят уже много лет. Однако мы должны учитывать, что бюджет на 2023 год обсуждается в период геополитической неопределенности и в период, когда ускорение постпандемического восстановления экономики наиболее необходимо.

По словам премьер-министра, правительство также уделило внимание достижению четырех основных результатов политики. Прежде всего, для Монголии в ближайшие годы важнее всего обеспечить макробаланс экономики и сохранить стабильный экономический рост на уровне 5-6 процентов. Правительство также уделяло особое внимание доведению уровня инфляции, который в настоящее время составляет 15 процентов, до однозначных цифр и ограничению роста цен.Акцент был сделан на изменении того, как бюджетный дефицит создает долг, сокращении ненужных расходов, постепенном снижении благосостояния и балансировании платежного баланса или притока и оттока иностранной валюты. В частности, бюджет на следующий год был разработан для принятия конкретных политических мер против повышения цен на товары и продукты, валютных резервов и обесценивания тугриков.

В ходе обсуждения глава правительства также подробно представил реализацию Закона о жесткой экономии и активизацию «Политики нового возрождения». Он также высказал свое мнение о мерах, принимаемых правительством для активизации активизации приоритетных секторов, и крупных проектах, запланированных для резкого уменьшения заторов на дорогах.

Хурэлбаатар Чимэд

Министр экономики и развития Хурэлбаатар Чимэд проинформировал участников об экономической ситуации до и после пандемии, факторах, влияющих на рост обменного курса и уменьшение резервов, и возможных рисках. В связи с замедлением экономического роста, ростом инфляции и сокращением занятости сегодня созданы условия для стагфляции, и в следующем году ожидается, что инфляция будет выше целевого уровня. Поэтому в следующем году для интенсификации экономического роста правительство будет проводить политику обеспечения макроэкономической стабильности и поддержки экспорта и частного сектора, и можно будет увеличить рост ВВП до 5 процентов.

Министр финансов Жавхлан Болд представил внешние факторы, которые повлияют на экономику в 2023 г., результаты Закона о жесткой экономии, налоговую политику, которая будет поддерживаться, возможности внедрения системы оплаты труда, ориентированной на что внешний долг правительства будет погашен без затруднений в соответствии с графиком.

Жавхлан Болд

Министр финансов подчеркнул, что, по оценкам, в 2023 году за счет введения в действие Закона о мерах жесткой экономии удастся сэкономить 1 трлн тугриков. Он также сообщил, что дефицит бюджета будет сокращен с 5,1 до 2,8 процента.

С точки зрения макроэкономики, мы стремимся увеличить качественный экспорт, увеличить экономический рост на 5 процентов, снизить инфляцию до уровня ниже 10 процентов к концу года и сохранить наш кредитный рейтинг, - сказал министр финансов.

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