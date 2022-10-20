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Новости акций лития: ION Energy сообщает о положительных операционных результатах своего проекта по производству литиевого рассола в Монголии

CentralAsia (MNG) -  19 октября 2022 г. (Newsfile Corp.) (Investorideas.com Newswire) ION Energy Limited (TSXV: ION) (OTCQB: IONGF) (FSE: 5YB) («ION» или «Компания») рада представить обновленную информацию. о буровых работах на месторождении Ургах-Наран в Монголии после ранее объявленного визита Компании в сентябре, —сообщает Investorideas.

«Продвижение на месторождении Ургах-Наран продолжает внушать оптимизм. Возможность сообщить о литологии, свидетельствующей о проницаемости, еще раз подтверждает наличие зон с низким удельным сопротивлением, выявленных с помощью ПЭМ, проведенного этим летом. Мы продолжаем продвигать актив с головокружительной скоростью», — говорится в сообщении Али Хаджи, испольнительного директора и директора ION Energy. «Возможность сообщить о литологии, свидетельствующей о проницаемости, еще раз подтверждает наличие зон с низким удельным сопротивлением, выявленных с помощью ПЭМ, проведенного этим летом», — добавил Хаджи.

На месторождении Ургах-Наран неуклонно продвигаются работы по завершению бурения алмазных скважин, а также контрольных скважин, что позволяет Компании выполнять расчеты предполагаемых ресурсов. ION также сообщила, что на месторождении Ургах-Наран завершено бурение двух литологических алмазных скважин общей глубиной 702 метра (м), третья скважина в настоящее время находится на глубине 185 метров.

Компания ION Energy, базирующаяся в Торонто, продвигает лицензию на производство литиевого рассола Ургах-Наран площадью более 29 000 га в аймаке Дорноговь в Монголии. Его флагманский проект по добыче литиевого рассола Баавхай-Уул площадью 81 000 га представляет собой крупнейшую и первую лицензию на разведку литиевого рассола в Монголии.

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