Цифровая трансформация в Монголии: мнение Министерства цифрового развития, — The Fintech Times

Болор-Эрдэнэ Батцэнгэл

CentralAsia (MNG) - Два года назад правительство Монголии разработало пятилетний план по созданию «цифровой нации», используя данные и технологии для содействия инновациям, оптимизации государственных услуг и диверсификации экономики страны, зависящей от добычи полезных ископаемых.

Самая малонаселенная страна в мире с более чем тремя миллионами человек, разбросанными по 1,6 миллионам квадратных километров, хочет обеспечить цифровую трансформацию до 90 процентов к 2024 году.

Она учредила Министерство цифрового развития и связи Монголии, назначив Болор-Эрдэнэ Батцэнгэл заместителем министра. Лидер ИКТ, который также недавно был назван журналом TIME лидером нового поколения, является самым молодым членом кабинета министров страны и лицом расширения прав и возможностей женщин.

The Fintech Times пообщалась с Болор-Эрдэнэ, чтобы узнать больше о миссии по превращению Монголии в экономический и технологический центр, а также о ее программе кодирования для девочек из неблагополучных регионов и отдаленных мест.

-Какая работа проводится для ускорения цифровой трансформации в Монголии?

-Сейчас чрезвычайно важное время для цифровой трансформации Монголии.Здесь мы наблюдаем технический бум. Впервые в истории Монголии правительство объявило сектор ИКТ одним из экономических приоритетов страны и одобрило политику цифровой нации.

После этого объявления была создана необходимая правовая база для ускорения цифровой трансформации, а также принят ряд законов о цифровом развитии. К ним относятся законы о защите личной информации, публичной информации, кибербезопасности, цифровых подписях и поставщиках услуг виртуальных активов, все из которых были одобрены в 2020 году и введены в действие в мае 2022 года.

В Монголии ускорились стартапы и инновации в частном секторе, а цифровое управление предприняло новые шаги против бюрократической бюрократии и коррупции. Мы запустили платформу E-Mongolia, которая предоставляет государственные услуги онлайн. Для малонаселенной страны с кочевой культурой было крайне важно внедрить платформу государственных услуг, чтобы наши граждане могли получать государственные услуги независимо от их местонахождения.

В настоящее время мы оцифровали около 2000 государственных услуг, включая регистрацию компании, получение лицензии, заказ нового паспорта и т. д. Сегодня более 75 процентов взрослого населения ежедневно пользуются E-Mongolia.

-Какие новые технологии оказывают заметное влияние на Монголию?

-Одним из катализаторов стремительного развития финтех-индустрии в Монголии является искусственный интеллект. Искусственный интеллект используется для кредитного скоринга и предоставления краткосрочных потребительских кредитов.

Министерство образования использует технологию блокчейн для регистрации всевозможных сертификатов и университетских дипломов.Кроме того, большой проблемой была собственность на землю. Регистрация права собственности также основана на технологии блокчейн. В настоящее время мы внедрили ИИ для E-Mongolia, чтобы предлагать государственные услуги до того, как граждане обратятся к правительственным платформам в зависимости от своих потребностей.

-Почему Монголия является привлекательной возможностью для британских компаний?

-Я искренне верю, что Монголия станет следующей скрытой жемчужиной Азии, поскольку нормативно-правовая среда благоприятна для инноваций. Кроме того, мы призываем технологические компании создать этот центр вместе с нами. С точки зрения налоговой среды, она является дружественной по сравнению с другими странами. Стартапы заинтересованы в Монголии из-за географического положения, поскольку они хотят работать либо в Восточной, либо в Центральной Азии.

-Что британские компании могут привнести в Монголию и какие уроки, по вашему мнению, можно извлечь/поделиться между финтех-экосистемами двух стран?

-Мы надеемся, что британские компании смогут привнести в Монголию разнообразную культуру стартапов, а также инновации.В Монголии персонал банковского и финтех-сектора обладает относительным потенциалом по сравнению с другими секторами. Таким образом, возможен обмен бизнесом, методами работы и технологическими ноу-хау посредством обмена персоналом.

-Не могли бы вы поделиться более подробной информацией о предстоящих планах вашего отдела и миссии по превращению Монголии в экономический и технологический центр?

-Министерство цифрового развития и коммуникаций уделяет большое внимание взращиванию и развитию ИТ-стартапов в дополнение к национальной цифровой трансформации. Мы работаем над созданием благоприятной правовой среды и экосистемы, созданием зоны, свободной от технологий.

-Как мы можем привлечь больше женщин на технические и руководящие должности?

-Мы так много говорили о гендерных проблемах в технологическом секторе за последние 10 лет. К сожалению, мы не видим особых улучшений, потому что это действительно требует долгосрочных институциональных изменений: создание образцов для подражания в обществе, поддержка способных и потенциальных женщин как лидеров и предоставление девочкам-подросткам возможности участвовать в программах кодирования и STEM с раннего возраста.

У меня есть собственная инициатива под названием Girls Code, которая объединяет девочек, большинство из которых учится в старших классах, из отдаленных районов и неблагополучных семей, и организует трехмесячный учебный лагерь. На данный момент у нас 80 выпускников, 11 из которых в настоящее время приняты и зачислены в университеты Лиги плюща в США, а еще несколько человек учатся в Японии и Китае для получения степени в области ИКТ.

перевод: Татар С.Майдар

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