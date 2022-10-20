МВФ: Монголия сталкивается с рисками рефинансирования

CentralAsia (MNG) - МВФ прогнозирует рост для Азиатско-Тихоокеанского региона на уровне 4 процентов в этом году и 4,3 процента в 2023 году, что ниже среднего показателя в 5,5 процента за последние два десятилетия.

Тем не менее, они выше, чем прогнозы фонда для Европы и США. МВФ ожидает роста на 3,1 процента в 2022 году и на 0,5 процента в 2023 году для зоны евро; и 1,6 процента роста в этом году и 1 процент в следующем году для США.

«Страны с высоким уровнем долга, такие как Мальдивы, Лаос и Папуа-Новая Гвинея, а также страны, сталкивающиеся с рисками рефинансирования, такие как Монголия, также сталкиваются с проблемами по мере изменения прилива», — говорится в сообщении МВФ.

Монголия хочет выпустить облигации для управления предстоящими внешними долгами. Правительство Монголии и Банк развития Монголии выпустили три облигации со сроком погашения в период с мая по декабрь 2023 года.

Что касается Китая, то в этом году он, скорее всего, увидит восстановление и может показать рост на 3,2% в 2022 году, а затем ускорится до 4,4% в 2023 году — при условии, что его политика по борьбе с Covid-0 будет постепенно ослабевать, заявил МВФ.

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