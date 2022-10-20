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Монгольская горнорудная корпорация ММС заработала кругленькую сумму после продажи акций

CentralAsia (MNG) -  Несмотря на то, что акции Монгольской горнодобывающей корпорации (Mongolian Mining Corporation) на прошлой неделе выросли на 10 процентов, инсайдеры, продавшие акции на сумму 791 тысяч долларов США за предыдущие 12 месяцев, скорее всего, окажутся в лучшем положении.

Продажа по средней цене 3,96 доллара США, которая выше текущей цены, возможно, была лучшим ходом для этих инсайдеров, потому что их инвестиции сейчас стоили бы меньше, чем когда они продавали.

Инсайдеры владеют 7,0% акций Монгольской горнодобывающей компании на сумму около 151 млн гонконгских долларов. Хотя это сильный, но не выдающийся уровень инсайдерской собственности, этого достаточно, чтобы указать на некоторую согласованность между руководством и более мелкими акционерами.

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