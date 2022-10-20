Монголия и Турция будут сотрудничать по свободной зоне

CentralAsia (MNG) - В Стамбуле состоялась деловая встреча в рамках бизнес-форума Монголии и Турции. На встрече, организованной Советом международных экономических отношений (DEIK) Турецкой Республики, Чингиз Гул, заместитель главы Совета Монголия-Турция Тугба Бал Бахар, генеральный консул Евразийских деловых советов Ш. Хишигсурэн и генеральный секретарь Монгольской национальной торгово-промышленной палаты С. Баясгалан.

Участвовали представители около 20 компаний, работающих в сферах торговли, транспорта, логистики, строительства, туризма, продуктов питания, сельского хозяйства и красоты с монгольской стороны, и около 30 предпринимателей из тех же сфер с турецкой стороны.

На встрече было принято решение организовать встречу в Монголии в ноябре в сфере сотрудничества в аграрном секторе Монголии в сфере производства кожи и продукции животноводства и совместного инвестирования.

Также планируется изучить опыт Турции в развитии свободных экономических зон Монголии, привлечь иностранные инвестиции в свободные экономические зоны и предоставить возможности для инвесторов турецких свободных зон инвестировать в свободные экономические зоны Монголии.

Мероприятия по расширению делового сотрудничества между Монголией и Турцией будут организованы поэтапно в промышленно развитых городах Турции.

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