Кадыров объявил об участии своих несовершеннолетних детей в боевых действиях в Украине

Рамзан Кадыров

CentralAsia (CA) - Три сына главы Чечни Рамзана Кадырова — 16-летний Ахмат, 15-летний Зелимхан (Эли) и 14-летний Адам приехали в зону военных действий в Украине. Об этом Кадыров сообщил в своем телеграм-канале.

Подростки сразу же взялись за дело, «как и подобает чеченским воинам», заявил глава региона. По словам Кадырова, «Ахмат, Эли и Адам пробрались вплотную к позициям противника и обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам».

«Также, пользуясь случаем, они обратились к находящимся на той стороне <...> [чеченцам] с предложением выйти на передовую и доказать свою приверженность к европейским ценностям в бою», — написал он.

К своему сообщению Кадыров прикрепил видеоролик, на котором его сыновья в военном обмундировании стреляют из РПГ и пулемета сидя в траншее.

«Ахмат, Эли и Адам на протяжении нескольких дней в составе делегации из Чеченской Республики ведут активные поиски членов ичкерийских батальонов, попутно посещая места дислокации и передовые позиции чеченских силовиков. <...> [Ахмат, Зелимхан и Адам] пробыли на своих позициях до тех пор, пока не отбили очередную контратаку», — добавил глава Чечни.

Детей сопровождала старшая дочь главы Чечни, министр культуры республики, 23-летняя Айшат Кадырова. Вместе с ней они посетили штабное совещание бойцов батальона «Запад — Ахмат», который участвует в боевых действиях в Украине.

О планах отправить своих сыновей в зону военных действий Кадыров сообщил еще в начале октября. Он заявил, что их военная подготовка началась еще с малых лет, и потому его сыновья «готовы применить свои навыки» в зоне СВО. Глава Чечни утверждал, что подростки сами хотят попасть на передовую, и он «только приветствует» их стремление.

«Всегда считал, что главная цель любого отца — привить сыновьям богобоязненность и научить их защите семьи, народа, Отечества. Хочешь мира — готовься к войне», — писал Кадыров 3 октября.