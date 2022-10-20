В Украине вводятся ограничения на электроэнергию из-за повреждений электростанций

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CentralAsia (CA) - 20 октября по всей Украине вводятся ограничения на электроснабжение. Если население не минимизирует потребление, то возможны веерные отключения. Об этом сообщает заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«20.10.2022 по всей Украине будут вводиться ограничения поставок электроэнергии», - отметил он.

По его словам, с 07:00 до 23:00 (по местному времени) необходимо минимизировать пользование электроэнергией.

«Это касается жителей всех областей страны. Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям. Также, в городах будет ограничено использование уличного освещения», - добавил Тимошенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине были повреждены треть электростанций, что привело к отключениям электроэнергии по всей стране.

С 10 октября Россия наносит ракетные удары по украинской инфраструктуре. Как сообщало Минобороны РФ, целями являются объекты систем военного управления, связи и энергетики. Удары последовали за терактом на Крымском мосту, который, как заявил президент России Владимир Путин, устроили украинские спецслужбы.