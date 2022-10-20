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Зеленский сообщил об уничтожении трех энергетических объектов в Украине

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 19 октября были уничтожены три энергетических объекта на территории страны. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

«Есть новые повреждения критической инфраструктуры. В эти сутки три энергетических объекта были уничтожены», — написал глава государства.

Зеленский попросил граждан в четверг максимально сократить потребление электроэнергии. По его словам, это позволит сделать графики отключений более короткими.

С 10 октября Россия наносит ракетные удары по украинской инфраструктуре. Как сообщало Минобороны РФ, целями являются объекты систем военного управления, связи и энергетики. Удары последовали за терактом на Крымском мосту, который, как заявил президент России Владимир Путин, устроили украинские спецслужбы.

Накануне советник министра энергетики Украины Александр Харченко сообщил о повреждении 40% энергетической инфраструктуры Украины. В то же время замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко призвал граждан быть готовыми к отключениям света, воды и тепла с 20 октября.

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