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NASA опубликовало новые снимки «Столпов Творения»

CentralAsia (CA) -  Космической телескоп «Джеймс Уэбб» показал ученым новые снимки «Столпов Творения» — скопления межзвездного газа и пыли из туманности «Орел», которая находится в 6,5 тысячи световых лет от Земли. Снимки опубликовало американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 19 октября.

«Новые снимки «Столпов Творения», сделанные телескопом «Уэбб», помогут ученым обновить их модели образования звезд за счет более точного подсчета новых звезд, а также количества газа и пыли в этом районе», — добавили в NASA.

Облака космической пыли напоминают скалы, за что и получили такое название. Первая фотография «Столпов Творения» была сделана телескопом «Хаббл» в 1995 году, однако те кадры не отличались высокой четкостью и глубокой детализацией.

«Джеймс Уэбб» — самый крупный космический телескоп с зеркалом диаметром 6,5 м. Аппарат запущен NASA в космос 25 декабря 2021 года при участии Европейского и Канадского космических агентств.

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