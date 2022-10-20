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В Индонезии из-за пожара рухнул купол мечети. Видео

CentralAsia (CA) -  Во время ремонтных работ загорелся и обрушился большой купол мечети Джами в северной Джакарте в Индонезии. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает Jakarta Globe со ссылкой на полицию.

По данным издания, уже три недели центр закрыт на ремонт. Работы проводились как раз таки на куполе. Когда он загорелся, на месте находились четверо строителей. Пожарным удалось потушить огонь, для этого были задействованы 22 пожарные машины.

Мечеть расположена в комплексе зданий, принадлежащих Исламскому центру Джакарты, аналитическому центру по изучению ислама. Причина произошедшего расследуется, допрошены четыре работника компании-подрядчика, которой было поручено отремонтировать мечеть.

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