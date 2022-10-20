Аэропорт «Термез» Узбекистана закрывается на два месяца

CentralAsia (UZ) - С 1 ноября по 25 декабря международный аэропорт «Термез» в Узбекистане временно приостановит приём и выпуск воздушных судов в связи с подготовкой к вводу в эксплуатацию нового аэродромного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

На данный момент завершено строительство новой взлётно-посадочной полосы длиной 3000 м и шириной 60 м. В течение почти двух месяцев предстоит произвести работы по соединению рулежных дорожек с ВПП и перроном, а также установке новой системы светосигнального оборудования CAT-I ИКАО, метео- и радионавигационных систем посадки, отмечается в сообщении.