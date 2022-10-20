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МИД Казахстана вывез сотрудников посольства из Украины

CentralAsia (KZ) -  Большую часть казахстанских дипломатов в Украине передислоцировали в Варшаву. Об этом сообщил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди в кулуарах Сената, передает Zakon.kz.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что вопрос о полной эвакуации не стоит.

«Мы не можем подвергать риску жизни и безопасность наших дипломатических сотрудников. Поэтому сейчас стоит вопрос о передислокации сотрудников. Большая часть дипломатов сейчас передислоцирована в Варшаву, и оттуда ведет свою деятельность», - сказал он.

Министр подчеркнул, что в Киеве остается консул, который на ежедневной основе принимает казахстанцев и оказывает помощь по эвакуации. «Поэтому говорить о полной эвакуации и о временном закрытии посольства нет причин», - добавил Тлеуберди.

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