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Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на границе
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: На границе Азербайджана и Армении вновь произошли обстрелы

CentralAsia (CA) -  Министерство обороны Азербайджана сообщило о периодических обстрелах позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении на границе минувшей ночью.

«19 октября с 22:35 до 00:25 20 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гюнешли, Юхары Шорджа и Юхары Загалы Басаркечарского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ) периодически подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского района и Моллабайрамлы Кельбаджарского района», - говорится в сообщении.

Азербайджанские военные приняли «адекватные ответные меры»,- добавило ведомство.

Также Минобороны Армении утверждает, что Вооруженные силы Азербайджана обстреляли позиции армянской армии на восточном направлении границы. Со стороны Еревана никто не пострадал.

Обстрел произошел в полночь. «Подразделения Вооруженных сил Армении подавили огневые точки противника»,— говорится в сообщении Минобороны Армении. Ведомство оценивает ситуацию по состоянию на 8:00 как «относительно стабильную».

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась в сентябре. В начале октября президенты Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев встретились в Праге на саммите Европейского политического сообщества. После этого президент Азербайджана допустил подписание мирного договора до конца года.

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