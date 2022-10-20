«Географическая переориентация» России: что это значит для Израиля и Ближнего Востока? - The Jerusalem Post

Президент Ирана Эбрагим Раиси встречается с президентом России Владимиром Путиным в Тегеране, Иран, 19 июля 2022

CentralAsia (CA) - На этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал важное заявление, сказав, что Россия свернет свое дипломатическое присутствие на Западе, пишет The Jerusalem Post.

«Министр иностранных дел России отозвал многих российских дипломатов из-за русофобской политики Запада», — сообщили российские государственные СМИ, добавив, что он «досрочно прекратил их командировки за границу».

Это важно для Ближнего Востока и Израиля и может иметь последствия для всего региона.

Заявление важно, потому что теперь Москва говорит, что не видит «смысла в сохранении прежнего дипломатического присутствия в западных странах». Об этом Лавров сказал в беседе с выпускниками вузов, впервые принятыми на дипломатическую службу.

Будущее России на Востоке

Это означает, что он сигнализирует о том, что будущее России — на Востоке. Это не инициатива Лаврова — российский президент открыто бросил вызов Западу и вторгся в Украину. Это российская политика, считают авторы статьи.

Однако формулировка Лаврова важна, потому что это еще один шаг, еще один символ быстрого приспособления России к Востоку. Это означает, что Россия будет уделять больше внимания странам, связанным с ШОС и СВМДА, двумя международными группами, которые недавно встречались в Узбекистане и Казахстане соответственно.

Россия встречается с Китаем, Индией, Ираном, Турцией, государствами Центральной Азии и другими странами, с которыми она хочет работать, включая Азербайджан, Армению, Беларусь, Пакистан и Малайзию.

Россия также встречается со странами, которых считает традиционными друзьями, включая Венесуэлу, Сирию и некоторые другие страны Латинской Америки и Африки. Россия также имеет интересы в Венгрии, Сербии и некоторых странах Ближнего Востока.

«Не имеет смысла и (нет) желания сохранять прежнее присутствие в западных странах, – сказал глава МИД РФ. – Наши люди работают в условиях, которые трудно назвать человеческими. Им создают постоянные проблемы, угрозы физических нападений. Главное – там нет работы, с тех пор как Европа решила закрываться от нас и прекратить любое экономическое сотрудничество. Насильно мил не будешь».

По его словам, Россия смещает свой центр тяжести. Вернее, он надеется, что центр тяжести мира сместится в Азию.

Что здесь говорит Россия?

Это не «новая холодная война», а, скорее, огромный сдвиг в мире: от европоцентричного мира, уходящего своими корнями в европейское могущество и эпоху колониального господства (а также мировых войн), к, после Второй мировой войны, мир, в котором США были единственной глобальной державой-гегемоном, которая руководила международным мировым порядком, основанным на правилах; к новому мировому порядку, который якобы должен быть многополярным и возглавляться Китаем, Россией, Ираном, Турцией и их друзьями — преимущественно авторитарными режимами.

Те, кто предсказывал подъем Азии, особенно Китая, веками приводили этот аргумент. Не секрет, что в Азии есть подъем, а на Западе прогнозируется спад.

Россия открыто приступает к этой «географической переориентации деятельности как за рубежом, так и в центральном аппарате». Значит, она уже поручила своему МИД свернуть на Западе. Россия надеется, что упадок США и Запада ускорится.

Сейчас Россия поворачивается к тому, что она уже делала в советское время, — сосредоточившись на глобальном юге. Раньше в России существовал Университет Патриса Лумумбы, позже переименованный в 1992 году, который должен был сконцентрироваться на подготовке кадров из Азии, Африки, Восточной Европы и Латинской Америки. Таким образом, Лавров заимствует у политики советской эпохи, но переименовывает ее.

Почему это важно для Ближнего Востока?

На Ближнем Востоке это важно, потому что Россия в советское время враждебно относилась к Израилю. Сейчас Иран поставляет России беспилотники и может поставлять ей ракеты. Иран также более тесно сотрудничает с Китаем. Появляется группа Россия-Китай-Иран, которая будет включать в себя больше работы с Турцией, коллегой по авторитарному режиму.

Есть также работа России с государствами Центральной Азии и Пакистаном. Россия также будет стремиться заставить страны Персидского залива подстраховаться отношениями с Западом. Например, гнев США на Саудовскую Аравию может быть использован Москвой.

Реальные последствия для Израиля уже можно услышать в комментариях Москвы, предупреждающей Израиль о военной поддержке Украины. В то же время предоставление Ираном беспилотников и беспилотных технологий наносит ущерб Украине и делает более убедительными аргументы в пользу поддержки Украины Израилем. Нет большего признания иранской угрозы, чем в Киеве и других государствах Прибалтики.

Россия с ее войной в Украине открыто переключает свое внимание на регион. Тем временем Европа осознает угрозу иранских беспилотников. Это означает, что происходит быстрое сближение политических вопросов, связывающих, например, Израиль с Украиной и Россию с Ираном.

Конвергенция также означает, что Россия может больше сосредоточиться на том, что происходит в Сирии, или активно работать над тем, чтобы сделать Иран более опасным в регионе. Там, где Россия когда-то позиционировала себя как обещающая «стабильность» Ближнему Востоку страна, поддерживая авторитарных режимов и обвиняя США в поддержке «хаоса» и бесконечных войн, сейчас ситуация может измениться на противоположную: Россия может сеять хаос и бесконечные войны, а вызов для региона будет способствовать стабильности.

Остается увидеть, как смещение внешнеполитических целей Москвы коснется Ближнего Востока. Но это может иметь очень серьезные последствия, если партнерство Москвы и Тегерана будет расти, и Иран почувствует ветер в своих парусах от России и Китая, чтобы возобновить ракетные и беспилотные атаки в регионе.