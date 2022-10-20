На юге Туркменистана ожидается потепление до +36 градусов

Ашхабад

CentralAsia (TM) - В предстоящею пятницу, 21 октября в Ашхабад (Туркменистан) кратковременно вернется лето. Температура воздуха поднимается до +32…+35 градусов. Есть вероятность перекрытия рекорда максимальной температуры дня, который на сегодняшний день составляет +33,6. Об этом сообщает «Метеожурнал».

Резкое потепление будет вызвано выходом Южно-Каспийского циклона и формированием фёновых процессов, при которых воздушные массы с юга преодолевают горные хребты Туркмено-Хорасанских гор и при спуске по склонам происходит адиабатичсеское нагревание.

В пределах Ахалской области Туркменистана температура составит +31…+36 градусов.

Однако, уже в выходные с отходом циклона температура в течении двух дней понизиться на 12-15 градусов, до порядка +20. Могут пройти дожди.

Весь октябрь в Ашхабаде преобладает температура выше нормы. По прогнозам в этом году он может стать самым тёплым за весь период наблюдений за погодой с 1891 года.

Ранее рекордно тёплым был сентябрь. Средняя температура на 0,2 градуса превысила предыдущий рекорд.