Freedom House: В каких странах Центральной Азии есть свобода интернета?

CentralAsia (KG) - Страны Центральной Азии находятся в группе стран с несвободным интернетом. Об этом свидетельствуют данные ежегодного доклада международной организации Freedom House о свободе интернета.

По данным Freedom House, Кыргызстан – все еще единственная страна региона, где интернет хотя бы частично свободный — 36 место (53 балла) из 70 стран. Казахстан и Узбекистан, где власти ограничивали доступ к мобильному и проводному интернету во время протестов, остаются странами с несвободным интернетом — 53 место (32 балла) и 60 место (27 баллов) соответственно. Таджикистана и Туркменистана в рейтинге вообще нет.

Нынешний рейтинг составлен Freedom House на основе данных, полученных в период с 1 июня 2021 года по 31 мая 2022 года. Участники рейтинга оценивались по трем основным критериям: препятствиям при доступе к Сети, ограничениям доступа к контенту и нарушению прав пользователей.

Пятёрка государств с самым свободным интернетом выглядит так: Исландия (95 баллов), Эстония (93), Коста-Рика (88), Канада (87), Тайвань (79) и Великобритания (79). На последнем месте восьмой год подряд находится Китай (10 баллов).

Авторы доклада подчёркивают, что общемировая свобода в интернете падает двенадцатый год подряд. За последний год ситуация ухудшилась в 28 странах, а в 26 – улучшилась.

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