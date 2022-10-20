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В Арвайхээр состоится выступление польского певца

CentralAsia (MNG) -  Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Монголии Кшиштоф Бойко вновь посетил в аймак Өвөрхангай в связи с Днями культуры БНПУ, которые пройдут в Монголии в ноябре этого года, и встретился с заместителем губернатора аймака И. Доржсурэн.

В сомоне Хархорин установлен памятник, посвященный памяти польского священника Бенедикта Полака, прибывшего в Хархорум, столицу Великой Монгольской империи, 22 июля 1246 г. в качестве посланника папы Иннокентия IV. Кшиштоф Бойко выразил желание организовать концерт польского певца в Арвайхээр в это время.

Он также пригласил соответствующих должностных лиц аймака Өвөрхангай принять участие в совместном заседании сельскохозяйственных вузов двух стран, которое состоится 8 ноября в Улан-Баторе. Заместитель губернатора области И. Доржсурэн выразил поддержку вышеуказанной деятельности и выразил желание провести выставку образцов сельхозпродукции, которая может быть экспортирована из аймака Өвөрхангай в ходе заседания Аграрного университета, и обменяться идеями в области экспорта продукции.

Арвайхээр — город, административный центр аймака Өвөрхангай в Монголии. Арвайхээр является главным культурным центром аймака. В городе есть национально-драматический театр; ежегодно проводятся соревнования по конному спорту, различные фестивали. В Арвайхээр стоит памятник жеребцу по кличке Арвайхээр, на протяжении ряда лет побеждавшего на различных соревнованиях. Своё название город Арвайхээр и получил по кличке легендарного скакового коня.

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