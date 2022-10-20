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«Рубеж-2022» в Таджикистане. ОДКБ приступила к учениям по уничтожению боевиков
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане начался очередной этап учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Рубеж-2022». Будут отрабатываться маневры по уничтожению незаконных вооруженных формирований. Основу российского контингента составляют военные Центрального военного округа из 201-й военной базы.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Учения проводятся на полигоне Харбмайдон. В них принимают участие около 1 тыс. человек, больше 300 единиц техники, в том числе самолеты, вертолеты и беспилотники. Отрабатываются «вопросы управления подразделениями при блокировании и уничтожении незаконных вооруженных формирований и специальные действия по восстановлению положения по государственной границе», говорится в сообщении пресс-центра ОДКБ.

В практических действиях на полигоне принимают участие воинские контингенты государств Центрально-Азиатского региона, входящих в ОДКБ, а также оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ.

Маневры направлены на отработку коллективными силами ОДКБ вопросов подготовки и ведения боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства - члена ОДКБ.

Учения «Рубеж-2022» проходят с 10 по 21 октября, активная фаза учений стартовала 17 октября.

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