Около 200 казахстанцев остаются в Украине, - МИД РК

Мухтар Тлеуберди

CentralAsia (KZ) - Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди в кулуарах мажилиса сообщил, что около 200 казахстанцев всё ещё остаются в Украине. Им оказывают содействие в эвакуации.

Журналисты поинтересовались, сколько граждан Казахстана сейчас находятся в Украине.

«В данной ситуации очень трудно собирать информацию. Одно дело, когда на учёте состояли 600-800 граждан. А сейчас, когда идут военные действия и многие граждане покидают Украину самостоятельно, очень трудно произвести расчёт. Но обращения идут, консул предварительно полагает, что порядка 200 граждан, возможно, есть на территории Украины», – сказал глава МИД.

Он добавил, что большинство казахстанцев уже эвакуировали.

«Открыты границы для возможной эвакуации в Польшу, Молдову. Наше посольство оказывает содействие при пересечении границы. Помимо этого, наше посольство передислоцировано», – заключил министр.

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