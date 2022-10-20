экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Около 200 казахстанцев остаются в Украине, - МИД РК
Мухтар Тлеуберди
Мухтар Тлеуберди

CentralAsia (KZ) -  Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди в кулуарах мажилиса сообщил, что около 200 казахстанцев всё ещё остаются в Украине. Им оказывают содействие в эвакуации.

Журналисты поинтересовались, сколько граждан Казахстана сейчас находятся в Украине.

«В данной ситуации очень трудно собирать информацию. Одно дело, когда на учёте состояли 600-800 граждан. А сейчас, когда идут военные действия и многие граждане покидают Украину самостоятельно, очень трудно произвести расчёт. Но обращения идут, консул предварительно полагает, что порядка 200 граждан, возможно, есть на территории Украины», – сказал глава МИД.

Он добавил, что большинство казахстанцев уже эвакуировали.

«Открыты границы для возможной эвакуации в Польшу, Молдову. Наше посольство оказывает содействие при пересечении границы. Помимо этого, наше посольство передислоцировано», – заключил министр.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Минобороны России заявило о новых ударах по объектам в Украине и сбитом Су-25
  • ЦИК зарегистрировала Каракат Абден кандидатом в президенты Казахстана
  • Зеленский уволил посла в Казахстане


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com