МИД Казахстана отреагировал на включение Токаева в украинскую базу «Миротворца»

CentralAsia (KZ) - Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди прокомментировал включение президента Касым-Жомарта Токаева в список украинского сайта «Миротворец». По мнению министра, мнение авторов портала не соответствует официальной позиции Киева.

«Давайте исходить из того, что представляет собой центр «Миротворец». Как указано на сайте этого центра, это негосударственная организация, которая создана журналистами, экспертами и так далее. То есть это такая сборная, как я понимаю. Поскольку это негосударственная организация, она, естественно, не отражает официальной позиции»,— сказал Тлеуберди журналистам. По его мнению, включение президента Казахстана в этот список не требует какой-то реакции.

Министр обратил внимание, что на сайте идет ссылка на высказывание Токаева от 2019 года. «Я думаю, вы, как журналисты, сами должны смотреть, почему именно сейчас поднимается, снова идет волна, почему в 2019 году такой реакции это не вызывало»,— добавил Тлеуберди. Он предложил журналистам расследовать, в чьих интересах поднимается эта информация.

Глава МИД считает, что включение казахстанского лидера в списки «абсолютно не дискредитирует» Токаева. «Поскольку <…> каких-либо угроз или еще что-то нет. Иначе это стало бы предметом обсуждения спецслужб и так далее», - добавил министр.

База «Миротворец» создана в 2014 году. Сайт позиционирует себя как центр исследований преступлений против нацбезопасности Украины. Формально он не является официальным реестром.

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