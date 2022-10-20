Демаркация госграницы между Казахстаном и Россией может занять 2-3 года, - глава МИД РК

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CentralAsia (KZ) - Демаркация государственной границы между Казахстаном и Россией может занять 2-3 года. Об этом сообщил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди.

«Сухопутная граница между Российской Федерацией и нашей страной имеет протяженность более 7,5 тыс. километров, из них на 70% проведена демаркация. Сейчас оставшиеся 30% находятся в сложной гористой местности. Поэтому мы ожидаем, что это займет еще 2-3 года», - сообщил Тлеуберди в кулуарах заседания Сената.

Кроме того, Тлеуберди прокомментировал ситуацию пограничного вопроса на Каспийском море.

«Именно такой договор мы готовим с Российской Федерацией. В связи с этим мы понимаем, что если мы решим с Российской Федерацией на двустороннем уровне, то обозначим пограничную линию, которая позволит разделить территориальные воды и рыболовные зоны», - сказал он.

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