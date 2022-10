ISW: Украинские войска отразили атаки российских войск в Харьковской области (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 19 на 20 октября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, украинский генеральный штаб сообщил, что украинские силы отразили атаки российских войск к северу от Купянска в районе Двуречной (17 км к северо-востоку от Купянска) в Харьковской области. Российские войска продолжают проводить ограниченные атаки, чтобы вернуть утраченные территории на северо-востоке Харьковской области.

По его данным:

Российские и украинские силы продолжают наступление в районе Кременная-Сватово. Российский источник утверждает, что российские силы отразили атаку украинских войск на линии Кисливка — Котоляровка в направлении Святово.

Российские источники утверждают, что украинские войска провели очередную наступательную операцию на северо-западе Херсонской области. Украинские военные сохраняли оперативное молчание относительно конкретных наземных маневров украинских войск в Херсонской области. Южное оперативное командование Украины отметило, что украинские силы продолжают «активные боевые действия» и сосредоточены на «создании благоприятных условий для развития дальнейших наступлений».