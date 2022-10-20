Украинские войска отражают атаки российских войск на Донбассе, войска РФ пытаются сдержать наступление Украины на юге, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - За сутки украинские войска отразили ряд атак войск РФ: в Луганской области - на Белогоровку, в Донецкой - на Бахмут, Бахмутское, Кдещеевку, Красногоровку, Новомихайловку, Невельское, Опытное и Марьинку. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 20 октября.

По информации Генштаба, российская армия нанесла 11 ракетных и 28 авиаударов, совершила более 65 обстрелов из РСЗО. Ударам российских войск подверглись районы более 25 населенных пунктов. Среди наиболее пострадавших населенных пунктов - Бурштын в Ивано-Франковской области, Ладыжин в Винницкой и Зеленодольск в Днепропетровской. Во всех трёх находятся крупные электростанции, также Северск, Славянск и Терны в Донецкой области, Значково Запорожской области и Давыдов Брод на Херсонщине.

Генштаб ВСУ сообщает о более десяти налетах «Шахидами» за сутки - половина из них с территории Белоруссии.

Также в Россию прибыли иранские инструкторы, которые готовят российских операторов как для «Шахидов», так и для перспективных дронов «Араш-2», пишет Генштаб.

В сводке кратко упомянуто о наступлении ВСУ на юге, о котором вчера заявляли в России. Сказано, что для сдерживания украинского контрнаступления российские войска обстреливали линию фронта.

Также есть угроза ударов по мирному населению Херсонской области со стороны РФ, сообщают в Генштабе.

По уточненной информации Генштаба, в результате ударов Сил обороны Украины в течение последних дней, подтверждено поражение живой силы и техники войск РФ в Запорожской области - до 150 военнослужащих ранены и уничтожено около 15 единиц вооружения и военной техники.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла десять ударов. Было поражение 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 4 позиций зенитных ракетных комплексов войск РФ. ПВО сбила 6 крылатых ракет, вертолет Ка-52 и 16 БпЛА, из них - 14 Shahed-136. Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины поразили 3 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один склад боеприпасов, станцию РЭБ и 6 других объектов, в том числе мост и понтонную переправу российских войск.