В России за сутки выявили 10,6 тыс. случаев коронавируса

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CentralAsia (CA) - В России за текущие сутки выявили 10 067 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 565 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 1,1%, передает оперативный штаб.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 37 субъектах РФ, снижение - в 42 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 10 656 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 589. Показатель заболеваемости за сутки держится на уровне значений начала августа, однако тогда отмечался рост числа заболевших.

За минувшие сутки скончались 90 человек, накануне сообщалось о 92 умерших.

«Выздоровели за сутки 18 352 человека, или на 12% меньше в сравнении с 19 октября», - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 345 154 случая заражения коронавирусом, 389 266 умерших и 20 677 821 выздоровевший.