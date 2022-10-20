Узбекистан предложил запустить новый транспортный коридор из Китая, а также упростить процессы пересечения КПП в Центральной Азии

CentralAsia (UZ) - Министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов в ходе выступления на международной конференции в Таджикистане выдвинул ряд интересных инициатив. В частности, он предложил запустить новый транспортный коридор из Китая, а также упростить процессы пересечения контрольно-пропускных пунктов в Центральной Азии при грузоперевозках, сообщает Podrobno.uz.

«Создание новых логистических направлений является требованием эпохи, учитывая, что в сложившейся сегодня сложной ситуации традиционная цепочка поставок грузов серьезно нарушена и полностью парализована на некоторых направлениях», – отметил он.

В частности, речь идет о создании мультимодального транспортно-логистического коридора «Китай – Кыргызстан/Таджикистан – Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция – Европа».

Для реализации этой инициативы каждая сторона должна действовать скоординированно, в связи с чем необходимо создать постоянную рабочую группу из стран-участниц и провести ее первое заседание в Ташкенте, считает Махкамов.

Министр добавил, что внедрение цифровых технологий в процесс международных перевозок является необходимым и важным требованием сегодняшнего дня. Узбекистан является сторонником инновационных подходов в транспортной сфере.

Сегодня в республике уже началось тестирование электронной системы E-PERMIT с Турцией и полностью внедрено использование электронной книги E-TIR с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. В связи с этим, отметил он, Ташкент выступает за дальнейшее расширение видов и географии внедрения цифровых технологий на транспорте.

Махкамов также предложил упростить процессы пересечения пограничных контрольно-пропускных пунктов и получения визы в процессе международных грузовых перевозок, оптимизировать и снизить платежи и сборы.