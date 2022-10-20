Вступление Швеции и Финляндии в НАТО ратифицировали 28 стран альянса из 30

CentralAsia (CA) - Почти все страны НАТО ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в НАТО, заявил премьер Швеции Ульф Кристерссон на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Столтенберг в свою очередь пообещал поддержку Швеции и Финляндии, если на них будет оказано давление. Из 30 стран блока вступление в него Швеции и Финляндии не ратифицировали только две — Венгрия и Турция.

«Это немыслимо, чтобы союзники не поддерживали Швецию и Финляндию, если они окажутся под каким-либо давлением»,— заявил генсек НАТО. Трансляция пресс-конференции велась в Twitter НАТО. Столтенберг отметил, что многие страны предоставили потенциальным новым членам альянса гарантии безопасности.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Швеция будет активно участвовать в контртеррористической деятельности НАТО.

Согласно информации на сайте Парламентской ассамблеи НАТО, ратифицировать принятие в альянс новых членов еще предстоит Венгрии и Турции. Будапешт может проголосовать по этому вопросу в ближайшие дни. Турция ранее согласилась на членство этих стран в НАТО только при выполнении ряда условий, среди которых выдача лиц, которых Анкара считает причастными к террористической деятельности.