Мигранты приостановили получение гражданства России из-за Украины, - центр исследований миграционных процессов РФ

CentralAsia (CA) - Ситуация с потоками мигрантов в Россию не изменилась даже в свете частичной мобилизации в стране и сложной геополитической обстановки. При этом иностранные граждане, находящиеся в России, приостанавливают процесс получения паспорта, довольствуясь разрешением на временное пребывание или видом на жительство. С чем это связано, рассказал «Известиям» руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов РФ Вячеслав Поставнин.

«Работать и жить в России по-прежнему стремятся граждане Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана. Во вторую очередь это граждане Азербайджана, Армении. Также украинцы, граждане Молдавии. Собственно, как это было и раньше. Ведь работы там, особенно в Таджикистане и Узбекистане, не прибавилось, жить они лучше тоже не стали. В России же остается и занятость, и высокий уровень зарплат», - сказал он.

По его мнению, изменилось лишь поведение лиц, собирающихся получить гражданство в связи с частичной мобилизацией в России.

«В первую очередь речь идет о гражданах тех стран, руководство которых запретило своим гражданам участвовать в боевых действиях на территории Украины вплоть до уголовной ответственности. Особенно напряглись граждане Таджикистана», — констатировал эксперт.

В сентябре российский президент подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России иностранцев, заключивших контракт на военную службу. На этом фоне посольства Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана официально предупредили своих граждан, временно проживающих в РФ, об уголовной ответственности за наемничество. Власти Таджикистана прямо запретили участие своим гражданам в боевых действиях на территории иностранных государств.

«Сейчас намечается тенденция, что иностранцы приостанавливают процесс получения паспорта, довольствуясь разрешением на временное пребывание или видом на жительство. С этими документами можно жить, можно работать. Иностранные женщины, которые не подпадают под частичную мобилизацию, продолжают, как и прежде, получать российские паспорта», — резюмировал Поставнин.