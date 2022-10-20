Назван город с самой высокой рождаемостью в Узбекистане

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CentralAsia (UZ) - Госкомстат Узбекистана предоставил данные ​по районам и городам страны с самым высоким коэффициентом рождаемости.

По состоянию на 1 октября 2022 года город Гулистан лидирует среди районов и городов республики с самым высоким показателем рождаемости на 1000 постоянных жителей - 71,7.

По данным Госкомстата, следующие места заняли Чиракчинский район и город Навои с показателями рождаемости 43,6 и 34,1 новорожденных на 1000 постоянных жителей соответственно.

В разрезе остальных регионов этот показатель выглядит следующим образом:

Сергелийский район - 33,1;

город Янгиер - 33;

Пайарыкский район - 31,6;

Бандиханский район - 30,9;

город Джизак - 30,9;

город Наманган - 30,9;

Бектемирский район - 30,4.