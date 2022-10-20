Назван город с самой высокой рождаемостью в Узбекистане 

- Узбекистан, общество
- 16:05, 20 октября 2022
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CentralAsia (UZ) - Госкомстат Узбекистана предоставил данные по районам и городам страны с самым высоким коэффициентом рождаемости.
По состоянию на 1 октября 2022 года город Гулистан лидирует среди районов и городов республики с самым высоким показателем рождаемости на 1000 постоянных жителей - 71,7.
По данным Госкомстата, следующие места заняли Чиракчинский район и город Навои с показателями рождаемости 43,6 и 34,1 новорожденных на 1000 постоянных жителей соответственно.
В разрезе остальных регионов этот показатель выглядит следующим образом:
- Сергелийский район - 33,1;
- город Янгиер - 33;
- Пайарыкский район - 31,6;
- Бандиханский район - 30,9;
- город Джизак - 30,9;
- город Наманган - 30,9;
- Бектемирский район - 30,4.
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