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Назван город с самой высокой рождаемостью в Узбекистане 
// Pixabay

CentralAsia (UZ) -  Госкомстат Узбекистана предоставил данные ​по районам и городам страны с самым высоким коэффициентом рождаемости.

По состоянию на 1 октября 2022 года город Гулистан лидирует среди районов и городов республики с самым высоким показателем рождаемости на 1000 постоянных жителей - 71,7.

По данным Госкомстата, следующие места заняли Чиракчинский район и город Навои с показателями рождаемости 43,6 и 34,1 новорожденных на 1000 постоянных жителей соответственно.

В разрезе остальных регионов этот показатель выглядит следующим образом:

  • Сергелийский район - 33,1;
  • город Янгиер - 33;
  • Пайарыкский район - 31,6;
  • Бандиханский район - 30,9;
  • город Джизак - 30,9;
  • город Наманган - 30,9;
  • Бектемирский район - 30,4.
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