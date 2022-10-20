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Братья Сафроновы снимают реалити-шоу в Узбекистане. Фото

CentralAsia (UZ) -  Иллюзионисты братья Сафроновы снимают реалити – шоу «Узбекистан-караван чудес» в узбекском городе Наманган. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма Узбекистана.

Отмечается, что проект реализуется в сотрудничестве с Министерством туризма и культурного наследия и телеканалом Uzreport.

Братья Сафроновы — Илья, Сергей и Андрей — трио иллюзионистов, актеров и ведущих. Известность они получили благодаря проекту «Битва экстрасенсов» и шоу иллюзионистов, которое транслируется на российском телеканале «ТНТ».

16-17 октября съемки реалити-шоу проходили в нескольких районах Наманганской области Узбекистана, в частности, в музеях под открытым небом «Исухохан тура Ибрат» и «Ахсикент» Туракурганского района с высоким туристическим потенциалом, в парке культуры и отдыха «Мавлоно Лутфулла» Чустского района, в мастерской известного мастера по изготовлению ножей Рахимжона Убайдуллаева, в святилище «Султан Увайс Карани» в Чартокском районе, в парке «Долина Легенд» в городе Наманган и в музее «Шелковый гранат».

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