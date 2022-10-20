22 страны запросили закупку у Ирана военных беспилотников, в том числе Таджикистан,- военный помощник аятоллы

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CentralAsia (CA) - Около 22 стран подали официальные заявки на закупку военных беспилотников иранского производства. Об этом заявил бывший командующий Корпусом стражей исламской революции и главный военный помощник верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи генерал-майор Яхья Рахим Сафави, передает Tasnim News.

«Текущие страны-кандидаты на покупку иранских беспилотников — это Армения, Таджикистан, Сербия, Алжир, Венесуэла и другие страны», — заявил Сафави.

Он добавил, что до Исламской революции 1979 года во главе с аятоллой Хомейни Иран при шахе Реза Пехлеви импортировал 80% своих военных нужд из-за рубежа, в первую очередь, США и других стран Запада, однако теперь Исламская Республика производит все самостоятельно.

Ранее, в мае текущего года иранское информагентство ИРНА сообщало, что в Таджикистане открылось предприятие по производству иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Ababil-2. Тогда сообщалось, что в открытии приняли участие министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Бокири.

Таджикская сторона по этому поводу не публиковала официальной информации.