Миллиардер Рубен Варданян согласился возглавить правительство Нагорного Карабаха

Рубен Варданян

CentralAsia (CA) - Должность главы правительства (госминистра) непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) займет Рубен Варданян, бывший руководитель компании «Тройка Диалог» и первый президент московской школы управления «Сколково».

«В начале ноября официально вступлю в должность госминистра Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха) и тогда изложу наши стратегические цели и первоочередные задачи, которые нам предстоит решать, а также сообщу о первых шагах, которые мы предпримем»,— написал Рубен Варданян в Telegram. Варданян также выразил крайнюю озабоченность по поводу обострения ситуации вокруг решения карабахского вопроса, от которого, по его мнению, зависит «судьба Армении и армянского мира».

По словам Рубена Варданяна, решение о вступлении должность он принял после встреч с жителями НКР, политическими и общественными деятелями республики, которые убедили его в том, что они поддерживают его кандидатуру на пост госминистра. По мнению Варданяна, ответственный лидер должен сплотить вокруг себя здоровые силы и возглавить работу по выведению страны из кризиса.

Занять должность главы правительства НКР бизнесмену предложил президент республики Араик Арутюнян, после того как Варданян заявил о намерении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах.

Рубен Варданян переехал в Россию в 1985 году, поступив на экономический факультет МГУ. Варданян является президентом компании «Варданян, Бройтман и партнеры», сооснователем семейного фонда RVVZ Foundation и одним из основателей Московской школы управления «Сколково». Forbes оценивает его состояние в $1 млрд.

Бизнесмен неоднократно высказывался в поддержку Нагорного Карабаха. В октябре 2020 года он попросил президента России Владимира Путина помочь в решении конфликта и принять активное участие в обеспечении безопасности на территории непризнанной республики.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам встретились в Праге 6 октября на саммите Европейского политического сообщества. После переговоров Алиев допустил подписание мирного договора до конца года, а Ереван попросил Азербайджан провести комиссии по демилитации границы 31 октября. Несмотря на это, страны продолжают обвинять друг друга в эскалации.