Шольц заявил о преодолении зависимости Германии от российского газа

Олаф Шольц

CentralAsia (CA) - Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ больше не зависит от российского газа. По его словам, Берлин сейчас работает над снижением цен на энергоносители, в том числе заключая новые контракты на поставку газа с другими странами.

Шольц во время выступления в Бундестаге напомнил, что Евросоюз достиг соглашения о сокращении потребления газа на 15%. Он назвал это сильным «сигналом европейской солидарности», в том числе для Германии, которая «до сих пор особенно сильно была зависима от российского газа». «Прошу заметить, была. Ведь мы освободились от этой зависимости и вступаем в зиму хорошо подготовленными»,— заявил Шольц. Он поблагодарил граждан за экономию энергии и отметил, что «вместе мы стремимся сократить потребление газа на 20%».

Канцлер ФРГ рассказал о предложении Евросоюза по ограничению цен на газ. По его мнению, такой механизм может функционировать только во взаимодействии с партнерами, которые не входят в ЕС, чтобы это не приводило к конкуренции за энергоносители. Среди таких стран он назвал Южную Корею и Японию.

Олаф Шольц считает, что для выхода из энергокризиса нужно использоваться средства из европейского фонда по борьбе с пандемией. По его словам, до сих пор из фонда выплачена только пятая часть всех денег, а в наличии остаются больше €600 млрд.

Россия резко сократила поставки газа в Европу после начала военных действий на Украине. Был приостановлен экспорт по Ямал—Европе и «Северному потоку», который впоследствии был подорван. Сейчас «Газпром» поставляет газ в Европу через пункт пропуска «Суджа» через Украину и «Турецкий поток» общим объемом около 80 млн кубометров в сутки.