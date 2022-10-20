Минобороны России сообщило об ударе по «вклинившимся в оборону» войскам Украины

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - В Херсонской области подразделения армии Украины вклинились в российскую оборону, по ним был нанесен удар, положение восстановлено, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Суханово Херсонской области противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений», - сказал Конашенков.

«За счет введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого украинские подразделения беспорядочно бежали», - заявил он.

По данным Конашенкова, положение по переднему краю обороны полностью восстановлено.

«На николаево-криворожском направлении подразделения ВСУ пытались прорвать оборону российских войск в направлении населенных пунктов Новая Каменка - Червоный Яр Херсонской области, задействовав на узком участке фронта до трех батальонов, в том числе один танковый», - сказали в Минобороны РФ.

По словам Конашенкова, в ходе боевых действий на данном направлении за сутки было уничтожено более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 боевых бронированных машин и семь автомобилей.

«В качестве трофеев захвачено два танка, одна боевая машина пехоты и установка разминирования УР-77. Восемнадцать украинских военнослужащих сдались в плен», - добавил Конашенков.

«На красно-лиманском направлении сосредоточенным огнем российских войск сорваны попытки подразделений ВСУ форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Надия, Стельмаховка, Макеевка Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики», - сказал он.

«Огневым поражением российской артиллерии и ударами армейской авиации противник отброшен на исходные позиции», - сообщил Конашенков.

По его словам, «уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа».

«В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины», - сказал он. «Все назначенные объекты поражены», - заявил Конашенков.

Российские военные уничтожили хранилища топлива для украинской военной техники в районе населенного пункта Ингулец Днепропетровской в Днепропетровской области, четыре оружейных склада в ДНР, Харьковской и Запорожской областях, а также пять пунктов дислокации ВСУ в ДНР и на Херсонщине, заявил официальный представитель Минобороны РФ.

Он сообщил, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179 районах.

Российские военные уничтожили в районе населенного пункта Берховка ДНР радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. В районе населенного пункта Никаноровка ДНР уничтожена радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей СТ-68УМ, сказал Конашенков. По его словам, «в ходе ведения контрбатарейной борьбы нанесено поражение украинской батарее реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе населенного пункта Липцы Харьковской области».

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Терны Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также сбиты в воздухе 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Высокое, Суханово, Садок, Томарино Херсонской области, Зеленый Гай, Скельки и Бурчак Запорожской области», - сообщил Конашенков.

В районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР), сказал он, перехвачены три снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха».