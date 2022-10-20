экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Лукашенко посоветовал белорусам сжать зубы и делать то, что он говорит, чтобы жить спокойно
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) -  Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне предполагаемой внешней угрозы необходимо информировать людей, чтобы те принимали правильные решения. Он сказал, что белорусы могут «пройти через беду», а чтобы этого избежать и жить в благополучии, они должны «сжать зубы» и делать то, что говорит президент.

Лукашенко сообщил, что поручил силовым и другим ведомствам проинформировать народ о происходящих событиях. По словам главы республики, он не пытается никого запугать, а хочет, «чтобы народу донесли все то, что происходит, почти на 100% открыто».

«Хотите через беду пройти — пожалуйста. Знамя в руки и идите. Хотите, чтобы было тихо и спокойно, чтобы утром и вечером если не самим в душ сходить (хотя, думаю, все имеют такую возможность), так хоть деток своих искупать в теплой воде, чтобы тепло в доме было, чтобы газ, нефть и прочее было, чтобы было утром и вечером чего-то перекусить, поесть, одеться во что-то, если вы этого хотите (это тоже вариант), тогда зубы сжали и вперед, делайте то, что я вам говорю»,— заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам формирования Всебелорусского народного собрания и изменения избирательного законодательства.

Ранее белорусский президент говорил о том, что удар по Белоруссии может нанести Киев, а в Польше, Литве и Украине готовят боевиков для проведения терактов в республике. В белорусском Минобороны сообщили о наращивании на границе с Белоруссией военного присутствия Польши и создании наступательных группировок НАТО. В этой связи Минск допустил применение превентивных мер при угрозе стране. 15 октября в Белоруссию прибыли первые эшелоны с российскими военными из состава совместной российско-белорусской группировки войск.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Правительство планирует сэкономить 1 трлн тугриков ($ 297 млн) в 2023 году благодаря Закону о жесткой экономии
  • MIPCOM: That’s My Jam направляется в Европу и Монголию
  • Зеленский уволил посла в Казахстане


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com