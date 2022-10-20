Лукашенко посоветовал белорусам сжать зубы и делать то, что он говорит, чтобы жить спокойно

Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне предполагаемой внешней угрозы необходимо информировать людей, чтобы те принимали правильные решения. Он сказал, что белорусы могут «пройти через беду», а чтобы этого избежать и жить в благополучии, они должны «сжать зубы» и делать то, что говорит президент.

Лукашенко сообщил, что поручил силовым и другим ведомствам проинформировать народ о происходящих событиях. По словам главы республики, он не пытается никого запугать, а хочет, «чтобы народу донесли все то, что происходит, почти на 100% открыто».

«Хотите через беду пройти — пожалуйста. Знамя в руки и идите. Хотите, чтобы было тихо и спокойно, чтобы утром и вечером если не самим в душ сходить (хотя, думаю, все имеют такую возможность), так хоть деток своих искупать в теплой воде, чтобы тепло в доме было, чтобы газ, нефть и прочее было, чтобы было утром и вечером чего-то перекусить, поесть, одеться во что-то, если вы этого хотите (это тоже вариант), тогда зубы сжали и вперед, делайте то, что я вам говорю»,— заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам формирования Всебелорусского народного собрания и изменения избирательного законодательства.

Ранее белорусский президент говорил о том, что удар по Белоруссии может нанести Киев, а в Польше, Литве и Украине готовят боевиков для проведения терактов в республике. В белорусском Минобороны сообщили о наращивании на границе с Белоруссией военного присутствия Польши и создании наступательных группировок НАТО. В этой связи Минск допустил применение превентивных мер при угрозе стране. 15 октября в Белоруссию прибыли первые эшелоны с российскими военными из состава совместной российско-белорусской группировки войск.