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В Казахстане цены на социально-значимые продовольственные товары повысились на 20%

CentralAsia (KZ) -  20% превысил с начала года рост цен на социально-значимые продовольственные товары (СЗПТ) в Казахстане, сообщает бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам.

«За прошедшую неделю цены на социально-значимые продовольственные товары повысились на 0,2%, с начала месяца на 0,5% и с начала года – на 20,1%», - говорится в сообщении в четверг.

В годовом выражении СЗПТ подорожали на 19,6%, что выше аналогичного периода 2021 года на 4,1%.

За неделю подорожали яйца, І категория – на 1,9%, подешевели: лук – на 2,6%, морковь – на 1,7% и картофель – на 0,9%.

Средняя цена на некоторые СЗПТ на 18 октября 2022 года: гречка – Т524/кг, картофель – Т152/кг, кефир, 2,5% – Т345/л.

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