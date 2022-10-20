Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 239 дней военных действий

Азия и мир, политика

17:36, 20 октября 2022

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 20 октября. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава - около 66 650 (+370) человек, танков - 2 567 (+13) ед, боевых бронированных машин - 5 255 (+20) ед, артиллерийских систем - 1646 (+9) ед, РСЗО - 372 (+0) ед, средств ПВО - 189 (+0) ед, самолетов - 269 (+0) ед, вертолетов - 243 (+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 311 (+25), крылатых ракет - 329 (+6), кораблей/катеров - 16 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн - 4005 (+6) ед, специальной техники - 147 (+1). За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia