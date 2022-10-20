Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 239 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:36, 20 октября 2022
- Просмотров: 1046
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 20 октября.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава - около 66 650 (+370) человек,
танков - 2 567 (+13) ед,
боевых бронированных машин - 5 255 (+20) ед,
артиллерийских систем - 1646 (+9) ед,
РСЗО - 372 (+0) ед,
средств ПВО - 189 (+0) ед,
самолетов - 269 (+0) ед,
вертолетов - 243 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 311 (+25),
крылатых ракет - 329 (+6),
кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4005 (+6) ед,
специальной техники - 147 (+1).
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.