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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 239 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 20 октября.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава - около 66 650 (+370) человек,

танков - 2 567 (+13) ед,

боевых бронированных машин - 5 255 (+20) ед,

артиллерийских систем - 1646 (+9) ед,

РСЗО - 372 (+0) ед,

средств ПВО - 189 (+0) ед,

самолетов - 269 (+0) ед,

вертолетов - 243 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 311 (+25),

крылатых ракет - 329 (+6),

кораблей/катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4005 (+6) ед,

специальной техники - 147 (+1).

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