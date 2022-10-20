экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Заболеваемость и смертность от COVID-19 снизились в мире за неделю

CentralAsia (CA) -  Заболеваемость COVID-19 в мире упала за неделю на 6%, смертность - на 17%, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В период с 10 по 16 октября заболеваемость коронавирусом упала во всех регионах мира, кроме западной части Тихого океана, где количество случаев увеличилось на 11%. Наибольшее снижение количества заражений наблюдалось в Восточном Средиземноморье (на 17%) и в Африке (на 15%).

Всего за неделю по всему миру выявили более 2,9 млн новых случаев заражения коронавирусом.

Количество смертей от коронавируса упало во всех регионах, кроме Африки. Там смертность выросла на 144%. Наибольшее снижение количества летальных исходов зафиксировано в регионе Восточного Средиземноморья (на 35%) и в Америке (на 20%).

По всему миру за неделю зафиксировано 8,3 тыс. летальных исходов, связанных с COVID-19.

За весь период пандемии в мире было выявлено более 626 млн случаев заражения коронавирусом и более 6,5 млн смертей от последствий заболевания.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Украинские войска отбили атаки войск РФ в районах 11 населенных пунктов, – Генштаб ВС Украины
  • Польша получила от ЕС более $140 млн за помощь украинским беженцам
  • ЦИК зарегистрировала Каракат Абден кандидатом в президенты Казахстана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com