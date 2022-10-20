Лиз Трасс объявила об отставке с поста премьер-министра Великобритании

Лиз Трасс

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила об отставке на 45 день своего премьерства. Заявление последовало после встречи премьер-министра с сэром Грэмом Брейди, председателем «Комитета 1922», который представляет парламентскую фракцию консервативной партии.

По сведениям британских СМИ, во время встречи сэр Грэм сообщил Трасс, что она более не может рассчитывать на поддержку большинства членов парламента от консервативной партии.

Таким образом, Лиз Трасс побила рекорд краткосрочности пребывания на посту премьер-министра страны, державшийся 195 лет, когда в 1827 года премьер-министр Джордж Каннинг умер через 119 дней после вступления в должность.

Лиз Трасс приступила к исполнению своих обязанностей в начале сентября этого года. Ее главной проблемой стали попытки проведения реформ в области налогообложения, которые спровоцировали резкое падение фондового рынка, национальной валюты и доверия к правительству. На этой неделе Трасс отправила в отставку министра финансов Квази Квартенга, назначив на его место активного противника реформ. Ситуация усугубилась открытым восстанием в рядах парламентской фракции консервативной партии, многие видные представители которой открыто выступили против премьер-министра.

Положение Трасс стало практически безвыходным после событий минувшей среды, когда в отставку подала министр внутренних дел Суэлла Брейверман. При том, что поводом для отставки было чисто техническое нарушение правил документооборота (Брейверман отправила закрытый правительственный документ, воспользовавшись личной электронной почтой), по словам экс-министра, «когда мы делаем ошибки, мы должны уходить в отставку». Эти слова были расценены как прямая критика премьер-министра.

Выборы нового лидера партии будут проведены в течение недели. Наиболее вероятным сменщиком Трасс называют бывшего министра финансов Риши Сунака, который проиграл ей предыдущие выборы лидера партии летом этого года.