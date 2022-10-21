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Горожане смогут выучить монгольскую письменность и прочитать ободряющие слова в автобусе во время пробки

CentralAsia (MNG) -  Р.Эрдэнэболор и Б.Оюунчимэг, основатели художественной мастерской «Оюут», по просьбе водителя автобуса Б.Амаржаргал украсили автобус монгольской письменностью. И информация об этом была размещена в социальных сетях, и люди положительно поддержали их.

Р.Эрдэнэболор сказала: «Г-жа Б.Амаржаргал, водитель автобуса, сначала связалась со мной и сказала, что хочет писать монгольские подлинники в автобусе. Я и моя подруга Б.Оюунчимэг открыли нашу арт-студию 2 октября, и думали, как украсить автобус по просьбе водителя автобуса.

Граждане, которые передвигаются на общественном транспорте, большую часть времени проводят в пробках, ничего не делая, а только пользуясь смартфонами. Поэтому мы решили написать и украсить автобус монгольскими надписями с красивыми словами ободрения. Мы хотели, чтобы эти люди выучили монгольскую письменность и хотели восстановить свои знания.

- Сколько времени ушло на то, чтобы украсить автобус монгольской письменностью?

- Мы украшали автобус монгольским письмам с утра до 23:00. Наша работа еще не закончена. Мы написали слова ободрения внутри. Снаружи автобуса мы планировали написать сложные слова о том, что все монголы изучают монгольскую письменность.

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