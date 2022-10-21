13-летний чемпион по правописанию из Вирджинии запускает «пчелу» для других монгольских учеников

CentralAsia (MNG) - «Я очень горжусь этим, я думаю, что это самое большое достижение в моей жизни», — сказал Эрдэм Дөлгөөн.
Чемпион округа Фэрфакс по правописанию вдохновляет и помогает монгольским ученикам со всей страны оттачивать свои навыки правописания.
Тринадцатилетний Эрдэм Дөлгөөн является трехкратным чемпионом по правописанию и работает над своим правописанием с тех пор, как впервые узнал о соревнованиях.
Сначала он подумал, что речь идет о меде.
«Это не имело никакого отношения к пчелам, но на самом деле касалось правописания», — сказал он. «К моему удивлению, я действительно начал побеждать среди своих сверстников из начальной школы».
С тех пор ни победа, ни поддержка, ни любовь его матери не прекратились. «Я так горжусь им, он — радость моей жизни, как лучшее, что случалось в моей жизни», — сказала его мама Болормаа Жамъянсурэн.
Мать Эрдэм хотела передать эту радость и вдохновение другим монгольским семьям по всей стране.