13-летний чемпион по правописанию из Вирджинии запускает «пчелу» для других монгольских учеников

Эрдэм Дөлгөөн

CentralAsia (MNG) - «Я очень горжусь этим, я думаю, что это самое большое достижение в моей жизни», — сказал Эрдэм Дөлгөөн.

Чемпион округа Фэрфакс по правописанию вдохновляет и помогает монгольским ученикам со всей страны оттачивать свои навыки правописания.

Тринадцатилетний Эрдэм Дөлгөөн является трехкратным чемпионом по правописанию и работает над своим правописанием с тех пор, как впервые узнал о соревнованиях.

Сначала он подумал, что речь идет о меде.

«Это не имело никакого отношения к пчелам, но на самом деле касалось правописания», — сказал он. «К моему удивлению, я действительно начал побеждать среди своих сверстников из начальной школы».

С тех пор ни победа, ни поддержка, ни любовь его матери не прекратились. «Я так горжусь им, он — радость моей жизни, как лучшее, что случалось в моей жизни», — сказала его мама Болормаа Жамъянсурэн.

Мать Эрдэм хотела передать эту радость и вдохновение другим монгольским семьям по всей стране.

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