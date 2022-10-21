Сохранится ли монгольская демократия? — International Politics and Society Journal

CentralAsia (MNG) - Расположенная между Россией и Китаем, Монголия взяла под контроль свою внешнюю политику, став демократией. Теперь эта демократия находится под давлением.

Зажатая между Россией и Китаем, Монголия стала демократической страной в начале 1990-х годов после мирного перехода. Именно в этот период страна смогла проводить независимую внешнюю политику, в отличие от своего коммунистического прошлого, когда внешние отношения диктовал Советский Союз. И все же в последние годы возник тревожный градус недоверия к демократии.

Согласно опросу, проведенному Sant Maral Foundation в мае 2022 года, респондентов спросили, насколько они удовлетворены демократией и нынешней политической системой. Только 9,3% опрошенных довольны демократией, а 35% считают, что хорошо иметь сильного лидера. Но стремление к сильному лидеру означает, что монголы в конечном итоге отвергнут демократию. По словам старшего преподавателя политфака Монгольского госуниверситета доктора Туяагэрэл Ганбат, растущее недовольство населения демократией вызвано сильным недоверием к государству и политическим институтам. В основном это связано с тем, что монгольское государство и его политические институты не выполнили своих обещаний — это одна из причин массовых акций протеста молодых монголов в апреле 2022 года.

Молодое поколение могло начать терять доверие из-за растущего экономического неравенства, как считает независимый политолог г-н Бадамдаш Дашдаваа. Разочарование по поводу разницы в доходах между бедными и богатыми заставляет людей думать, что демократия не работает. С другой стороны, среди тех, кому за 40, есть сильная вера в демократию. Тем не менее, Монголия не откажется от своей демократии, ценности которой уже укоренились в сознании ее народа.

Объяснение монгольского нейтралитета

Несмотря на внутренние сложности, внешняя политика Монголии смогла пользоваться существенными свободами благодаря принятию демократии.Оказавшись в сложном географическом положении, стране пришлось выбирать одного соседа вместо другого из-за китайско-советского раскола в середине 1950-х годов. Но сейчас демократическая страна поддерживает сбалансированные отношения с двумя своими непосредственными соседями. С возобновлением Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве в 1994 г. Китай стал крупнейшим торговым партнером и инвестором.

Для монголов Россия уже много лет является надежным партнером. Согласно нескольким опросам общественного мнения, в том числе опросу «Молодые монголы и мир в 2021 году», проведенному фондом Friedrich-Ebert-Stiftung, многие считали Россию ближайшим союзником страны. Это можно объяснить исторически сложившимся представлением о том, что Россия предоставила Монголии независимость, подтолкнув другие державы к признанию статус-кво страны во время Ялтинской конференции 1945 года. Кроме того, Советский Союз оказал Монголии значительную экономическую помощь, помогая ей стать современной страна. Напротив, антикитайские настроения преобладали на протяжении всей истории, поскольку Монголия потеряла часть своей территории в пользу Китая под властью маньчжурской династии Цин, что привело к бедности и страданиям. До сих пор многие монголы разделяют мнение, что Россия является единственным защитником монгольской независимости.

Это положительное восприятие России резко изменилось из-за войны Путина против Украины, в результате чего монголы разделились на три разных лагеря. Первый лагерь решительно осуждает так называемую «специальную» военную операцию России как акт агрессии или запугивания менее могущественной страны.В то время как второй лагерь поддерживает Россию, воспринимая страну как выступающую против расширения НАТО на Восток из-за отсутствия должного понимания мандата НАТО, являющегося наследием холодной войны. Третий лагерь, состоящий из значительной части монголов, предпочитает не высказывать свое мнение. То, как тысячи русских бегут в Монголию, чтобы уклониться от призыва в армию, показало большинству монголов, что действия России были ошибкой.

На официальном уровне правительство Монголии заняло нейтральную позицию в отношении происходящего в Украине. Без каких-либо задержек правительство незамедлительно предоставило украинским беженцам гуманитарную помощь в размере 200 тысяч долларов США, демонстрируя решительную позицию против любых военных действий против мирных жителей. Тем не менее, Монголии было сложно открыто осудить действия Кремля из-за сильной энергетической зависимости от России. Монголия потребляет нефть почти исключительно из России, хотя у нее есть некоторые доказанные запасы нефти в ее восточном регионе. Кроме того, западные провинции Монголии зависят от России в плане электроэнергии, хотя страна стремилась построить гидроэлектростанции для диверсификации источников энергии, которые уже давно остановились из-за сопротивления России.

Среди монголов существует сильное сочувствие к украинцам, поскольку они составляли значительную часть советских эмигрантов, помогавших Монголии во многих областях. Начиная с Президента Украины Владимира Зеленского, который провел 4 года своего детства в Эрдэнэте, где его отец работал инженером. Нейтральная позиция страны получила широкую поддержку как правительства, так и общественности, поскольку 78,3% населения считают, что Монголия должна оставаться нейтральной в конфликте между Россией и Украиной. Следовательно, Монголия воздержалась при принятии резолюции ООН с требованием вывода российских войск, став одной из 34 стран, которые поступили таким же образом.

Подтверждение внешней политики

«Третьи соседи» Монголии возобновили свои интересы в стране после 24 февраля посредством визитов на высоком уровне, которые доказали, что «многоопорная» политика Монголии работает.По состоянию на октябрь Монголия приняла почти 20 иностранных высокопоставленных лиц. В апреле министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси посетил страну с официальным визитом в рамках празднования 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в июне посетил Монголию с целью активизации взаимовыгодного сотрудничества между странами. Также генеральный инспектор бундесвера генерал Эберхард Цорн выразил готовность к дальнейшему расширению сотрудничества с монгольскими ВС.

Возобновление интереса со стороны других стран указывает на то, что «политика третьего соседа» Монголии эффективно работает в это трудное время. По словам г-на Машбат Отгонбаяр, директора Национального института исследований в области безопасности, война в Украине является большим вызовом политике «третьего соседа», но не поводом для ее ограничения. В этом смысле политика, направленная на балансирование интересов России и Китая с другими, принесла Монголии желаемые результаты.

Тем не менее, Монголии, возможно, придется выбирать между непосредственными и «третьими» соседями из-за ее зависимости от России и Китая. Было высказано предположение, что визит Сергея Лаврова в Монголию в июле был направлен на то, чтобы заручиться политической поддержкой Монголии в условиях дипломатической изоляции его страны. Были опасения, что его визит повлечет за собой неудачи в давно проводимой Монголией «многокомпонентной» внешней политике. Несмотря на потенциальное давление, Монголия может и будет продолжать свой внешнеполитический курс, ставший возможным благодаря принятию и дальнейшему стремлению к демократии.

автор: Бямбаханд Лугуушарав — научный сотрудник Института международных исследований Академии наук Монголии. Ее исследования сосредоточены на внешней политике США, отношениях Монголии и США и отношениях Монголии и НАТО. Она имеет степень магистра международных отношений и европейских исследований Центральноевропейского университета и степень бакалавра искусств. степень в области международных отношений Школы дипломатической службы Монгольского госуниверситета.

источник: International Politics and Society Journal

перевод: Татар С.Майдар

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