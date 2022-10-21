Банковские IPO лидируют в развитии фондовой биржи Монголии — bne IntelliNews

CentralAsia (MNG) - Банки обычно не первое, что приходит на ум, когда инвесторы хотят вложить деньги в монгольскую экономику; в основном это майнинг. Но в последнее время банковский сектор стал центром внимания рынков капитала этой страны и жаждущих IPO инвесторов.

Ранее в этом месяце «Төрийн банк», один из пяти системообразующих банков Монголии (SIB), разместил 5% своих акций, привлек 25,4 млрд тугриков (7,9 млн долларов). Этот листинг был первым из нескольких IPO, которые, как ожидается, будут проведены в течение следующих полутора лет для крупнейших банков этой страны.

Активность на Монгольской фондовой бирже, рыночная капитализация которой составляет 1,6 миллиарда долларов, ускорилась благодаря активной череде продаж облигаций и пуйбличных предложений. Богатая полезными ископаемыми страна давно стремится диверсифицировать свои активы за пределами горнодобывающей отрасли — фондовая биржа рассматривается как средство для накачивания инвестиций в другие сектора, включая производство продуктов питания, банки и текстиль.

IPO «Төрийн банк» вызвало значительный интерес, и подписка на него была в три раза превышена, сообщил bne IntelliNews главный исполнительный директор фондовой биржи Алтай Хангай. С тех пор акции Төрийн банк выросли на 76% на вторичном рынке.

Но «Төрийн банк» был лишь первым из нескольких крупных банков, прошедших листинг на MSE в этом году. Ожидается, что четыре других SIB Монголии — XacBank LLC, Khan Bank, Trade & Development Bank и Golomt Bank — пройдут листинг на MSE к концу следующего года. Ожидается, что акции двух из этих банков будут размещены на бирже в этом году, а еще два — в 2023 году.

Всплеск активности банковских IPO обусловлен обновленным банковским кодексом Монголии, принятым в прошлом году. Кодекс требует, чтобы SIB были включены в листинг, а к концу 2023 года права владения банком должны быть ограничены 20%. Fitch Ratings сообщает на панели мониторинга монгольских банков, что новые требования повысят прозрачность и укрепят управление банковской системой.

Поправка к кодексу, которая подталкивает банки Монголии к публичному размещению, состоит из двух этапов. На первом этапе требуется, чтобы системообразующие банки разместили 20% акций к 30 июня 2023 г., а на втором этапе эти банки должны разместить 80% акций к 31 декабря 2023 г.

«Я вижу в этом стимул для развития рынка», — сказал Алтай, который уже шесть лет работает на посту генерального директора биржи во второй раз.

Новые списки могут помочь стимулировать рынок, который в этом году упал на 18%.Это понижательное давление следует глобальным тенденциям, при этом рынок падает большую часть года на фоне высоких цен на нефть, войны в Украине и глобальных экономических встречных ветров. Валюта Монголии также находится под давлением и также снизилась на 18% с начала года.

Падение акций также может быть связано с фиксацией прибыли после феноменального роста в прошлом году, когда индекс MSE Top-20 взлетел на 133%, что является лучшим показателем на любом из мировых рынков.

Торговый оборот MSE был увеличен в прошлом году с помощью угольной шахты Erdenes Tavan Tolgoi, которая выпустила на бирже облигации на 245 миллионов долларов. Облигации ETT в прошлом году составили примерно половину объема торгов на рынке.

Повышение активности не осталось незамеченным. Ранее в этом месяце FTSE Russell, дочерняя компания Лондонской фондовой биржи, заявила, что Монголия соответствует всем критериям FTSE Quality of Markets для классификации рынков. С сентября 2023 года бирже будет присвоен статус Frontier market.

«Это большое дело», — сказал Алтай, прямо описывая объявление.

Репутация биржи была повышена благодаря кампании по исключению из листинга ряда неактивных компаний — в настоящее время в листинге числятся 182 компании по сравнению с 332 компаниями десять лет назад. Его продукция также диверсифицировалась. Инвесторы могут выбирать из десяти корпоративных облигаций и нескольких ценных бумаг, обеспеченных активами.

Есть даже компания с двойным листингом — Erdene Resource Development Corp., начинающая горнодобывающая компания из Новой Шотландии, которая торгуется как на фондовых биржах Монголии, так и на фондовых биржах Торонто. Erdene привлекла $6 млн через MSE и привлекла около 6000 монгольских акционеров.

Перекрестный листинг Erdene Resource Development может открыть путь для других компаний, которые также пройдут листинг в Улан-Баторе, где иностранный капитал крайне необходим для противодействия вялой экономике страны.Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует рост всего на 1,7% в этом году по сравнению с апрельским прогнозом в 2,3%.

«Нам нужно сделать этот рынок очень ликвидным», — сказал Алтай, который в прошлом работал советником бывшего премьер-министра Монголии. «Нам нужно присутствие международных, институциональных денег. Нам нужна эта база институциональных инвесторов в стране».

Натиск банковских IPO, происходящий во время экономической неопределенности, не вызывает беспокойства, говорят монгольские наблюдатели, и должен стать положительным моментом для банковского сектора.

Эдвард Фабер, экономист АБР в Монголии, сказал, что IPO не только укрепят позицию капитала банков, но и диверсифицируют базу акционеров. По его словам, то, что проверка качества активов будет предшествовать IPO, также является хорошим шагом, который вселяет уверенность.

IPO «также должны сделать банки более подотчетными и потребовать от них публично раскрывать больше информации, а также привести к улучшению корпоративного управления в целом», — сказал Фабер. «Большая диверсификация акционеров будет положительным моментом».

автор: Майкл Кон

перевод: Татар С.Майдар

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