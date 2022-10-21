ЕБРР продвигает климатическое финансирование и кредитование МСП в Монголии

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CentralAsia (MNG) - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет новые средства и создает новые возможности роста для низового бизнеса в Монголии, предлагая финансовый пакет в размере 70 миллионов долларов США крупнейшему коммерческому кредитору страны Хаан Банку.

Пакет состоит из приоритетного кредита ЕБРР в размере до 45 млн долларов США в рамках Механизма финансирования «зеленой» экономики (GEFF) Банка, который поможет расширить доступ к «зеленым» технологиям для местных домохозяйств и малых и средних предприятий (МСП) в стране. . Кредит поддерживается льготным финансированием в размере 15 миллионов долларов США, предоставленным Зеленым климатическим фондом (ЗКФ).

Кредит GEFF будет получен за счет средств технического сотрудничества в размере до 6 миллионов евро, предоставленных ЗКФ и Японией.

Остальные 10 млн долл. США пакета предоставляются в рамках программы ЕБРР «Женщины в бизнесе» (ЖБ) для Монголии. Этот компонент поможет продвигать женское предпринимательство и деловую активность, предоставляя доступ к финансированию, ноу-хау и техническим консультациям.

Кредит WiB будет поддерживаться грантовым финансированием в размере до 8 миллионов долларов США от Финансовой инициативы женщин-предпринимателей (We-Fi).

GEFF Монголия является частью программы ЕБРР по переходу к «зеленой» экономике (GET), благодаря которой ЕБРР стремится к 2025 году стать мажоритарным «зеленым» банком. Программа действует через сеть из более чем 170 местных финансовых учреждений в 28 странах при поддержке более чем На сегодняшний день финансирование ЕБРР на сумму 5,8 млрд евро для более чем 220 000 клиентов. Эти проекты привели к ежегодному сокращению выбросов CO2 более чем на 9 миллионов тонн.

В рамках своей инициативы «Женщины в бизнесе» Банк оказал поддержку более чем 90 000 женщин в 24 странах, предоставив им финансовые и бизнес-консультационные проекты, обучение и наставничество.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал 2,28 млрд евро в рамках 123 проектов в экономике Монголии.

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