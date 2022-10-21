Мы не можем снова стать одном государством, но важно объединяться через культуру, — Олег Юмов

Олег Юмов

CentralAsia (MNG) - Спустя 44 года драматический академический театр имени Хоц.Намсраева Республики Бурятия, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, прибыл в Монголию в полном составе. В этом году исполняется 100 лет Республике Бурятия и 90 лет театру. Ежедневная газета Зууны Мэдээ поговорила с директором театра Олегом Юмовым о бурятском театре и культурных связях двух стран, а также о его личном творчестве.

-Что касается публики, то ваши спектакли тепло принимаются и продолжают выражать свою благодарность аплодисментами. На этот раз было представлено семь пьес. Как выбирали пьесу. Связаны ли эти произведения с нашими двумя странами по содержанию?

-Сейчас в нашем театре работают три режиссера. Каждый режиссер хотел привезти свою работу. Наш театр имеет богатый репертуар. Поэтому мы выбрали из 40-50 работ. Однако руководство и артисты театра обсудили и пришли к решению поставить как можно больше разных работ. Таким образом, из этих семи произведений вы можете испытать все виды театрального искусства, включая современное, классическое, комедийное и драматическое.

Эти гастроли открылись спектаклем «Улейские девушки», который регулярно ставится в нашем театре уже более 20 лет. Эту работу поставил художественный руководитель нашего театра, народный артист Саян Джамбалов. Спектакль начинается с любовной жертвы современной невесты, и это произведение рассказывает о традициях и религии Бурятии.

У бурятов существует старинная легенда и устное предание о девушке Улей, покинувшей мир из-за любви и превратившейся в привидение. Спектакль основан на легенде. Также включены разделы о взаимосвязи между прошлым, настоящим и будущим, а также об отношениях между духовным миром и человеческим миром.

- После этого спектакля на русском языке был поставлен спектакль «Барлаг» («Бурлак») в вашей постановке. Эта пьеса изначально была поставлена в бурятском театре на родном языке.

-Спектакль «Барлаг» был переведен на язык оригинала для русских, проживающих в Монголии, и студентов, изучающих русский язык. Наши актеры обучались языку полмесяца. Зрители тоже очень хорошо приняли нас и поздравили. В этом году исполняется 90 лет нашему театру.

- В обществе есть критика, что буряты слишком обрусели. Конечно, у людей, приближенных к большой державе, наверное, нет другого выхода. Но на что, по-вашему, мы должны обращать внимание, чтобы не усваивать нашу национальную историю и культуру?

-Сегодня есть много молодежи, не знающей бурятского, не говоря уже о монгольском. Вот почему у нас есть видение и большая политика, чтобы показывать наши выступления только на нашем родном языке. Кроме того, я хочу включать культуру и историю национального достояния в каждую работу, которую я делаю, и распространять ее среди будущей молодежи. Людей, умеющих писать на бурятском литературном уровне, все еще становятся меньше. Поэтому, чтобы защитить наш язык и культуру, мы продолжим ставить наши пьесы на бурятском языке и диалекте. Я думаю, что это самая большая борьба, в которой наш театр защищает неприкосновенность родного языка. Одной из основных причин, почему мы забываем родной язык, является содержание и система общего образования. И здесь можно назвать множество причин, таких как адреса магазинов, теленовости, все на русском языке.

- Вообще буряты как принимают как монгольских артистов, так и простых граждан?

-Монголы всегда находятся в сердцах бурятов. Как бы мы ни старались, мы не можем стать единым государством, но важно всегда быть едиными во взглядах, культуре и искусстве.

Я планирую написать пьесу. Это пьеса о монгольских племенах, таких как монголы из Внутренней Монголии, халх-монголы, бурят-монголы и калмык-монголы. Фантастическая пьеса о том, разговаривают, что как мы можем объединиться как Монголия. В этой пьесе я хочу стать голосом монгольского народа, разбросанного по всему миру.

-Когда вы впервые приехали в нашу страну? Изменилась ли Монголия по сравнению с тем временем?

-Я впервые приехал в Монголию в 2006 году с моим старшим братом. Причина приезда религиозная. Потому что я буддист. Я слышал, что в Монголии есть монастырь Манзушир. Я молюсь этому богу как хранителю разума. С этого времени я стал больше интересоваться монгольской историей, культурой, языком, религией и театральным искусством.

Каждый раз, когда я приезжаю, я чувствую доброту монголов. Тем не менее, я чувствую, что Улан-Батор очень чистый, хотя я давно не был там во время пандемии. И молодежь стала культурной. Можно похвалить тот факт, что молодое поколение Монголии вежливо здоровается с людьми, улыбается и не хочет ни с кем грубить.

Кроме того, хорошо, что монгольское театральное искусство быстро развивается. Я также слышал, что, помимо театрального искусства, в Монголии быстро развивается киноиндустрия. Успешно участвует в международных фестивалях. Вероятно, это означает, что монгольская культура и искусство процветают во всех областях.

перевод: Татар С.Майдар

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