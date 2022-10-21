От «предшественника» до «щенка»: как Монголия подсела на российский «поворот к Азии», — Global Voices

CentralAsia (MNG) - Крайняя зависимость Монголии от импорта энергоносителей из России толкает ее в одну сторону.

Вторая неделя октября 2022 года ознаменовалась в Монголии торжественным открытием Музея Чингисхана в столице страны Улан-Баторе, посвященного основателю Монгольской империи, крупнейшей сопредельной империи в истории. Примерно в то же время монголы прошли маршем перед посольством России в знак протеста против ее кровавого вторжения в Украину, призывая к высылке российского посла Искандера Азизова. Главу российской дипмиссии, самого долгоживущего посла в Монголии с почти девятью годами службы, обвиняют во вмешательстве во внутренние дела государства и препятствовании развитию энергетических проектов. В январе 2022 года общественность выразила возмущение обращением посла России к председателю Великого Государственного Хурала (парламента) передать ему вопросы и направления для обсуждения на весенних сессиях парламента.

Действительно, характерной чертой российско-монгольских отношений в последние годы стало демонстративное пренебрежение к суверенитету страны и дипломатическому протоколу, нередко принимавшее форму неприкрытого давления. Уже в 2011 году крайняя зависимость Монголии от импорта энергоресурсов из России, который составлял 90 процентов от общего объема импорта нефтепродуктов, считалась серьезным риском и уязвимостью, особенно с учетом того, что Россия привыкла сокращать экспорт нефти и дизельного топлива, вызывая скачки цен.С началом российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, когда европейские страны пытаются противостоять путинской политике «энергетического шантажа» путем диверсификации источников или поставщиков энергии, Монголия по-прежнему остается крайне зависимой от российского импорта в целом и энергоресурсов в частности. По состоянию на март 2022 года российско-монгольская торговля составляла почти треть от общего объема импорта Монголии, больше, чем у любой страны Кавказа и Центральной Азии (за исключением Армении и Казахстана, которые являются членами возглавляемого Россией Евразийского экономического союза ( ЕАЭС)).

Железнодорожный вокзал на российско-монгольской границе, Наушки, Россия.

Когда-то названный тогдашним госсекретарем США Джоном Керри «оазисом демократии», Монголия, не имеющая выхода к морю, стояла в одиночестве между двумя своими авторитарными соседями — Россией и Китаем. Несмотря на низкий балл в области официальной коррупции и неравенства, Монголия была оценена Freedom in the World как «свободная» с общим баллом 85 из 100. Однако Монголия, экономика которой росла впечатляющими темпами в 17 процентов в 2011 г., в 2016 г. оказалась на грани дефолта, борясь с долгами и теряя иностранные инвестиции. В то же время почти треть населения находилась за чертой бедности, в результате чего правительство остро нуждалось в иностранных инвестициях и новых экономических возможностях.

Примерно в это же время и Россия, и Китай активизировали свои амбициозные экономические и геостратегические проекты: так называемый «Russia’s pivot to Asia» («поворот на Восток» или «Поворот на Восток» по-русски) и Китайский Пояс и Дорожная инициатива (BRI). Однако, в отличие от BRI, который был представлен как глобальная инфраструктура, одной из составных частей которой является Европа, путинский поворот на Восток был в первую очередь обусловлен антизападными настроениями после введения санкций против России после того, как она аннексировала Крым в 2014 году. Традиционно , Монголия пыталась извлечь выгоду из конкуренции между Россией и Китаем, единственными странами, с которыми она граничит. Однако по мере того, как после 2014 года Россия становилась все более зависимой от Китая, возможности баланса внутри трехсторонней системы быстро уменьшались.

С 2017 года в монгольской политике доминируют две влиятельные фигуры, обе из которых оказались большими поклонниками президента России Владимира Путина.В июле 2017 года Халтмаагийн Баттулга, бывший чемпион мира по борьбе и президент Монгольской ассоциации дзюдо, был избран президентом Монголии. Политик-популист от Демократической партии (ДП) и самодельный миллионер горячо представлял себя прокремлевским и, в конечном счете, антипекинским кандидатом, а также другом российского президента, с которым, как он часто подчеркивает, дружит. разделяет любовь к дзюдо. Восхищение Путиным, казалось, было ядром его предвыборной кампании, поскольку он официально использовал предвыборный лозунг «Президент, подобный Путину» (Путин шиг ерөнхийлөгч) и якобы использовал в своей кампании отфотошопленные изображения, изображающие его с Путиным. Тогдашний премьер-министр и бывший полковник армии Ухнаагийн Хурэлсух, его главный политический соперник из Монгольской народной партии (МНП) и нынешний президент Монголии, также был откровенным поклонником Путина, известного своей фотосессией без рубашки в путинском стиле с винтовкой.

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга (справа) и президент России Владимир Путин

Первоначально пророссийская позиция могла быть полезной стратегией для использования внутри страны антикитайских настроений во время выборов, но вскоре они сами, похоже, были подавлены ею. Президента Баттулгу критиковали за то, что он предпочитал участвовать в мероприятиях с участием Путина, даже пропуская заседания Генеральной Ассамблеи ООН, в то время как правящая Монгольская народная партия активизировала официальное сотрудничество с правящей российской партией «Единая Россия».

Однако многолетние попытки сбалансировать зависимость от Китая, опираясь на Россию, начали рушиться с вторжением России в Украину.Столкнувшись с неизбежными западными санкциями, Россия попыталась использовать существующие союзы в других странах, чтобы противостоять глобальной изоляции, и экономическая зависимость Монголии оказалась кстати. 28 февраля, всего через пять дней после начала войны, российский газовый гигант «Газпром» спешно подписал контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по проекту газопровода «Союз-Восток» из России в Китай через территорию Монголии, «флагманскому» проекту нынешнего монгольского правительства. , реализация которого, тем не менее, вероятно, потребует больших затрат для Монголии и значительного кредита от России, что сделает страну еще более зависимой от России.

Ключ к преодолению энергетической зависимости Монголии от России и переходу на альтернативные источники энергии, казалось, лежит в проекте ГЭС «Эгиин-Гол», которая должна была покрыть большую часть потребностей страны в электроэнергии, но в настоящее время проект заблокирован экологическими проблемами России, несмотря на то, что Китайский экспортно-импортный банк был готов спонсировать проект.

С другой стороны, активное взаимодействие с российско-китайским антизападным альянсом навлекло на Монголию политическую ответственность, поскольку она систематически воздерживалась от любых резолюций ООН, осуждающих российское вторжение в Украину. Более того, с начала вторжения в Монголии прошло несколько пророссийских митингов, что невообразимо даже в большинстве постсоветских центральноазиатских государств. Девизы и символы пророссийских митингов в Монголии, обычно проводимых перед памятником советскому генералу Георгию Жукову в столице Улан-Баторе, мало чем отличаются от провоенных митингов в самой России, варьируя от антизападных до антизападных. Украинские заявления (типа «США — военный преступник», «Нет фашизму, нет Зеленскому!») в адрес тех, кто поддерживает Россию («Мы за Россию, против нацизма»).

Празднование Дня Победы в Улан-Баторе, Монголия, 9 мая 2022 г. Скриншот с сайта Русский Дом в Улан-Баторе Монголия

При этом, в отличие от большинства постсоветских государств, которые не решались организовать парад Победы, Монголия не только позволила российскому посольству и связанным с ним группам организовать так называемый «Бессмертный полк», но и направила войска для участия в праздновании Дня Победы. военный парад в Улан-Удэ, столице Республики Бурятия, Россия. Тем временем многочисленные проукраинские и антивоенные митинги перед посольством России в Улан-Баторе систематически препятствуются полицией или подвергаются нападениям со стороны противников, а некоторым антивоенным активистам грозит до трех лет тюрьмы.

В конце концов, страну, которую раньше называли «оазисом демократии» среди авторитарных и антизападных соседей, теперь монголы чаще называют «азиатским щенячьим государством» (Азийн гөлөг улс), отражая тяжелые обстоятельства, в которых страна оказалась в попытках заигрывать со своим северным соседом. Это далеко не прозвище «государство-предшественник Азии» (Азийн хүлэг улс), которое премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ дарует ему в названии своей книги.

автор: Жан Зардыхан

источник: Global Voices

перевод: Татар С.Майдар

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