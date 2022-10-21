экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монголия предложила Газпромбанку участие в создании НПЗ
Амарсайхан Сайнбуян
Амарсайхан Сайнбуян

CentralAsia (MNG) -  Вице-премьер Монголии Амарсайхан Сайнбуян обсудил с руководством Газпромбанка текущие вопросы сотрудничества с Россией, в том числе в энергетике и транзитном сообщении между Азией и Европой, — сообщает информационное агентство Interfax.

«Газпромбанк сыграет важную роль в реализации «Политики нового возрождения» правительства Монголии. В частности, предлагаю расширить сотрудничество в таких крупных проектах, как строительство трубопровода из России в Китай через территорию Монголии и создание нефтяной нефтеперерабатывающий завод», — цитирует Амарсайхан издание Interfax.

В настоящее время Монголия строит первый в стране нефтеперерабатывающий завод мощностью 1,5 млн тонн в год. Стоимость нефтеперерабатывающего завода в районе Алтаншире на юго-востоке Монголии оценивается в 1 миллиард долларов. Он будет производить более 300 тысяч тонн бензина и 800 тысяч тонн дизельного топлива. Его запуск запланирован на 2025 год. Средства на проект предоставил Эксимбанк Индии. В августе 2019 года Монголия запустила новую железную дорогу Сайншанд-Алтаншире, ведущую к будущему нефтеперерабатывающему заводу.

Монголия полностью зависит от импорта нефтепродуктов из России, но при этом ежегодно экспортирует в Китай 1-1,2 млн тонн нефти.

Газпромбанк уже 15 лет интересуется подобным проектом. ВЭБ, Газпромбанк и Чешский экспортный банк в 2006 году подписали соглашение об организации финансирования строительства первого нефтеперерабатывающего завода в Монголии ориентировочной стоимостью 600 млн долларов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Минобороны России сообщило об ударе по «вклинившимся в оборону» войскам Украины
  • Кадыров объявил об участии своих несовершеннолетних детей в боевых действиях в Украине
  • «Рубеж-2022» в Таджикистане. ОДКБ приступила к учениям по уничтожению боевиков


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com