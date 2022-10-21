В двусторонней торговле Турция и Монголия превысят цель в 100 миллионов долларов в этом году, — Зафер Атеш

Зафер Атеш

CentralAsia (MNG) - ИА GOGO пригласило Зафера Атеша, посла Турции в Монголии, на серию интервью посольства. Краткий перевод интервью с Заферой Атеш на русском.

- Вы были в Монголии в течение одного года. Где вы работали до приезда в Монголию?

- Я работаю в Министерстве иностранных дел Турции 25 лет. В этот период я служил в турецких миссиях в Ханое/Вьетнам, Канберре/Австралия, Париже/Франция и Девентере/Нидерланды на разных должностях.

- Сколько турецких студентов учится в Монголии? Есть ли у них государственная стипендия?

- Насколько мне известно, здесь, в Монголии, нет турецких студентов. Но есть ученые, обучающиеся в аспирантуре МУИС (Монгол Улсын Их Сургууль -Госуниверситет Монголии).

Турция и Монголия - две дружественные страны. Две нации имеют так много общего и имеют общую историю и географию много веков назад.

Две страны установили дипломатические отношения еще в 1969 году. Турция открыла свое посольство в Улан-Баторе в 1996 году, а год спустя Монголия открыла свое посольство в Анкаре.

С тех пор в двусторонних отношениях наблюдается бурное развитие. По-прежнему есть возможности для дальнейшего развития сотрудничества во всех областях.

-Президент Турции предложил называть Turkiye по-турецки. Английский мир называет Turkey. В чем разница? Что вы думаете об этом предложении?

- Мы называем себя «Türk», а нашу страну «Türkiye».Türkiye означает просто «земля/страна турок или земля/страна, где живут турки». Однако слово «Turkey» было выдумано зарубежными странами и не имело буквального значения для нашего народа и страны. Итак, мы вернулись к нашему первоначальному названию. Каждый народ имеет право и свободу называть себя так, как он хочет.

- Археологи, работавшие в Монголии и Турции, распространили замечательную новость о результатах своих раскопок. Ученый нашел остатки летней резиденции Хулагу-хана Ильханской империи из Чалдырана, Ван. Где находится Чалдиран? Кто входит в команду ученых? Какая организация ведет эти раскопки?

- Наши двусторонние отношения развиваются во всех областях, и археология - одна из них. В этом году монгольская археологическая группа впервые провела исследование за пределами Монголии, и ей удалось найти руины летнего дворца Хулег-хана в Чалдыране, Ван. Ван – пограничный город на востоке Турции.

Это археологическое исследование было совместным проектом MУИС и Объединенного научно-исследовательского института тюркологии Университета Измира Катипа Челеби (İKÇÜ). Группу возглавил г-н Эрсель Чаглытюнджугиль, руководитель отдела археологии IKÇÜ. Присутствовали ученые из Института археологии Монгольской академии наук и Научно-технического университета Монголии.

- В августе прошлого года был обнаружен комплекс памятников, который считается принадлежащим Кутлуку Ильтериш-кагану, основателю второго Гоктюркского каганата. Где археологи нашли памятник? Был ограблен памятник или нет? Можете ли вы объяснить нам историческую важность этого открытия?

- Еще одним успешным археологическим открытием в этом году стал комплекс памятников в Номгоне, Архангай, который, как полагают, принадлежит Илтеришу Кутлуку кагану, который был основателем II Гоктюркского каганата.Это открытие настолько важно, что до этого открытия именно в надписях Тоньюкук впервые в истории были написаны «тюрк» и «тюркский народ» в письменной форме на древнетюркском алфавите. Надписи Тоньюкук датируются 720-725 годами. Надписи Илтериша Кутлука Кагана также содержат эти слова, и считается, что они были написаны на 30-40 лет раньше, чем надписи Тоньюкук. Итак, это очень важное открытие за последние 125 лет после открытия надписей Тоньюкук в 1897 году.

Естественно, исследования этих важных археологических объектов будут продолжены как в Номгоне, так и в Чалдыране, и дополнительные находки прольют больше света на историю этих периодов.

Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) работает в Монголии с 1994 года. В 2004 году начал функционировать его постоянный офис по координации программ. С момента своего создания TİKA реализовала почти 800 проектов в Монголии и будет продолжать вносить свой вклад в усилия по развитию Монголии. Наиболее важными проектами TİKA являются строительство музея Орхонской долины / Хошу Цайдам и 45-километровой дороги между Хархорином и музеем. В этом году TİKA готовится к строительству еще одного музея надписей Тоньюкук в долине Баян-Цогт недалеко от Налайха. Монголия настолько богата культурным/историческим наследием, что Турция будет и впредь поддерживать усилия по защите и популяризации этого наследия.

- Спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп прибыл в Монголию в 2019 году. С тех пор визитов на высоком уровне не было. Планируются ли визиты в этом году?

-Последний президентский визит между двумя странами состоялся в 2004 году г-ном Багабанди, бывшим президентом Монголии. Последний визит министра иностранных дел Турции состоялся в 2015 году г-ном Мевлютом Чавушоглу, министром иностранных дел Турции.

После нормализации ситуации с пандемией С19 уже начались обмены двусторонними визитами и встречи. В прошлом месяце наши президенты провели очень плодотворную встречу в Семерканде на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Министр труда и социального обеспечения Турции г-н Билгин и председатель Конституционного суда Турции г-н Арслан посетили Монголию в этом году в июне и августе соответственно.

На прошлой неделе спикер Великого Государственного Хурала г-н Занданшатар посетил Турцию. В ходе этого визита в Анкаре также был организован Турецко-монгольский бизнес-форум.

Мы можем ожидать еще несколько посещений в предстоящий период.

- В следующем месяце в Стамбуле состоится монголо-турецкий бизнес-форум. Президенты двух стран встретились во время саммита ШОС в Узбекистане и обсудили доведение двустороннего товарооборота до 100 миллионов долларов. Какие действия необходимо предпринять для достижения этой цели?

- В двусторонней торговле мы превысим цель в 100 миллионов долларов в этом году. Для дальнейшего увеличения этого показателя обе стороны должны стремиться найти пути и средства для облегчения торговли, особенно в транспортном секторе.

Мы должны устранить барьеры перед транспортом. Мы должны начать грузовые авиаперевозки и снять ограничения на авиаперевозки. Наши авиаперевозчики должны иметь возможность летать каждый день в обе стороны. Мы также должны создать новые альтернативы в транспорте, таком как железные дороги.

Торговые отношения составляют важный аспект двусторонних отношений. Объем двусторонней торговли составлял около 40 миллионов долларов США в 2020 году и достиг 74 миллионов долларов США в 2021 году. Предполагается, что в этом году он превысит 100 миллионов долларов США. Наши президенты приветствовали это развитие событий во время их недавней встречи в Семерканде в прошлом месяце.

В прошлом году Турция и Монголия организовали 9-е заседание Совместного торгово-экономического комитета 15-16 ноября 2021 года в Анкаре. На этой встрече было обсуждено очень много аспектов двусторонних отношений, приняты конкретные решения и подписаны некоторые соглашения. В июне прошлого года в Стамбуле прошел Бизнес-форум Турция-Монголия с участием деловых людей с обеих сторон.

Турецкие авиалинии (THY) выполняют прямые рейсы между Улан-Батор и Стамбул три раза в неделю. THY готов выполнить еще больше рейсов. THY находится в нишевом положении, чтобы внести дополнительный вклад в экономическую деятельность Монголии, привлекая больше туристов, деловых людей и инвесторов.

- Многие монгольские туристы посетили Турцию за последние 2 года. У вас есть информация о точном количестве монгольских туристов?

- Мы приветствуем тот факт, что монгольские друзья так стремятся посетить Турцию.В этом году Турцию посетило около 26 000 монголов. Безвизовый режим до 30 дней создает хорошие возможности для туристов. Мы также призываем наших граждан посетить Монголию.

Также важны контакты между людьми. С каждым годом все больше и больше монголов посещают Турцию. В этом году Турцию посетило около 26 000 монголов.

В последние годы турецкие фильмы и драматические сериалы стали очень популярны в Монголии. В Турции очень глубоко уважают монгольский народ, Монголию, ее историю и культуру.

Турецкий и монгольский – два родственных языка из одной семьи, а именно урало-алтайской. Грамматика и синтаксис очень похожи, и в этих двух языках очень много общих слов.

-Пожалуйста, дайте нам порядковую информацию по Орхонско-туристическому комплексу. Правительство Монголии хочет создать этот комплекс в Орхонской долине в Өвөрхангае с помощью правительства Турции.

-Туристический комплекс долины реки Орхон является очень важным проектом для туризма Монголии. На 9-м заседании Объединенного комитета по экономике и торговле, состоявшемся в 2021 году в Анкаре, турецкая сторона предложила внести свой вклад в технико-экономическое обоснование этого проекта, предоставив экспертов.

Считаю, что в первую очередь необходимо подготовить полноценное ТЭО этого комплексного проекта. После этого мы можем обсудить детали.

автор: Б.Эрдэнэчимэг

фото: А.Эрхэмбаяр

перевод с монгольского: Татар С.Майдар

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